رفع 80 طن مخلفات في حملات نظافة مكثفة بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا اليوم الأثنين حملات النظافة المكثفة لرفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والأتربة من شوارع الأحياء ومداخل وشوارع القري التابعة لها لتوفير بيئة صحية خالية من الأمراض والأوبئة خاصة في ظل مجابهة فيروس كورونا المستجد وتمكنت من رفع 80 طن مخلفات ونقلها للظهير الصحراوي.

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

قال مصطفى الدبيكى نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ،ان الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، تمكنت اليوم من رفع 40 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع بمنطقة شلبي و خلف كلية الآداب خلال حملة مكثفة للنظافة بدأت صباح اليوم حيث وجه رئيس المدينة خلال جولته الميدانية بالمنطقة برفع المخلفات و القمامة من المنطقة للحفاظ على سلامة الأهالي والطلاب.

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

وأضاف محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية لقرية البرجاية ان الوحدة المحلية للبرجاية قامت اليوم بحملة نظافة تمكنت خلالها من رفع 20 طن من المخلفات والقمامة من مناطق دمائي وشارع مصر المساكن الري والبرجاية وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

وأكد أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين علي استمرار الحملات المكثفة للنظافة بالقرية والتوابع حيث تم رفع ما يقرب من 20 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع من منطقة سواده وابوفليو لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

ومن ناحيته أكد اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه وجه نواب رئيس المركز و المدينة ورؤساء الأحياء والقرى بالمتابعة اليومية الميدانية لمنظومة النظافة ورفع المخلفات والأتربة أول بأول من أماكن التجمع للحفاظ على سلامة صحة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا وتوفير بيئة نظيفة والحفاظ علي المظهر الحضاري والجمالي للمدينة مشيرا إلي أن هذه الحملات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي بالإرتقاء بمنظومة النظافة.

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة

رفع مخلفات في حملات نظافة مكثفة