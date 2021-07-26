اليوم.. اجتماعات مكثفة لعدد من لجان مجلس النواب

تواصل لجان مجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعاتها، حيث تناقش لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للمدارس الخاصة.

وتناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلبي الإحاطة المقدمين من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن المطالبة بتحويل سحارة قناة برمبال الملاحي لمجرى مائي مكشوف لتغذية بحيرة البرلس بالمياه وزريعة الأسماك وتحسين وتطوير البحيرة بمحافظة كفرالشيخ، وتدهور حالة قناطر إدفينا بفرع رشيد لعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية اللازمة لها.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عامر الشوربجي، بشأن إصدار تصاريح بإنشاء مزارع دواجن بصورة مخالفة للشروط الصحية والبيئية.

فيما تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن مشكلة خطباء المكافأة والذي يبلغ عددهم آلافاً من الخطباء والمطالبة بتوفير درجات مالية لهم ويتم تثبيتهم أو العمل نحو تعيينهم بنظام المكافأة الشاملة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب لطفى شحاته، بشأن خطباء المكافأة غير العاملين بالقطاع الحكومي بوزارة الأوقاف.

هذا وتناقش لجنة الثقافة والإعلام طلب الإحاطة المقدم من النائب تامر عبدالقادر بشأن استيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعي على أرض مؤسسة أخبار اليوم بمحافظة الإسكندرية.

كما يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، مناقشة مواد مشروع قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية، بعد أن تمت الموافقة أمس عليه من حيث المبدأ.

ومن المقرر أن تشهد الجلسة كذلك إحالة 60 تقريرا من لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب إلى الحكومة.

ويستمر المجلس، بجلسته العامة غدا الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في نظر بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.