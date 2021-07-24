السبت 24 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة بناء دون ترخيص ورفع 20 طن مخلفات صلبة بحى غرب المنيا

حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات

أزال حي غرب مدينة المنيا اليوم بناء مخالفا دون ترخيص واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي المخالفة، كما واصل قسم البيئة بالحي أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة من شوارع الحي ورفع 20 طن مخلفات، كما تم رصف بعض الحفر بأحد الشوارع لرد الشيء لأصله.

222712546_1883599575151336_8500101285894847958_n
حملات لرفع المخلفات 

وقال رمضان جمال، رئيس حي غرب المنيا، إنه فور رصد مخالفة بأرض المحلج وقيام أحد المواطنين بالبناء دون ترخيص، على الفور توجه قسم التنظيم والإشغالات إلى موقع المخالفة وتمت الإزالة مع تأكيد رئيس الحي على اتخاذ الإجراءات القانونية.

218861946_1883599535151340_6649404911134689689_n
حملات لرفع المخلفات 

وأضاف رئيس الحي أنه تمت إعادة رصف بعض الحفر، وقع طريق، بنهاية شارع بديع الزمان عقب أعمال الحفر بالشارع المذكور، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا.

221635289_1883599458484681_7933856476504709315_n
حملات لرفع المخلفات 

وأكد رئيس حي غرب أنه تم رفع ما يقرب من 20 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحي خلال عدد من حملات النظافة المكثفة بنطاق الحي لتوفير بيئة صحية للمواطنين وعزبة الخشابة شملت طريق مصر أسوان وعزبة شاهين والمصاص وطريق سكة تلة وشارع مضرب الأرز.

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
حملات لرفع المخلفات
المنيا إزالة بناء مخالف رفع مخلفات حي غرب المدينة اللواء ياسر عبد العزيز

رئيس التحرير

وائل لطفي

يوليو ويونيو

الأكثر قراءة

بعد الزيادة الجديدة.. 7 طرق لتوفير 50% من استهلاك البنزين

«راوتر على سور المدرسة».. تفاصيل ضبط 20 حالة غش فى امتحان الفيزياء

حارس الزمالك يوافق على عرض بيراميدز

الاستعانة بشباب الضباط لتولي القيادة.. التفاصيل الكاملة لحركة تنقلات الداخلية العامة

زميلة الطالبة المتوفاة فى لجنة الثانوية: «هكمل إزاى بعد اللى شوفته»

آمال عريضة ضربتها خسارة مبكرة.. 10 مصريين يودعون أولمبياد طوكيو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

عن الرق والتوبة

د.كريمة الحفناوى

مصر والصين ومسار ممتد من التعاون

مؤمن المحمدي

أول بطولة فى مصر

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «1»

محمد عبدالعزيز

قراءة متأنية فى أرقام معرض الكتاب

ثروت الخرباوي

سقوط أسطورة المتأسلمين

ماجد حبته

إسرائيل فى الاتحاد الإفريقى!

جمال-أسعد

الأقباط وثورة يوليو

صور

العيد في حديقة الفسطاط.. ضحك ولعب

عيد الأضحى على كوبري الجامعة

العيد في المنوفية

محطة تل أبيب

المزيد

فدا صالح يدين التصعيد الاسرائيلي الممنهج بحق المسيرات الفلسطينية الرافضة لجرائم الاحتلال

فلسطين: بوادر تحول في الموقف الدولي تجاه إسرائيل كدولة استعمار

وفاة فلسطينى متأثرًا بجروح أصيب بها خلال صدامات مع الجيش الإسرائيلى فى الضفة الغربية