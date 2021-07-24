إزالة بناء دون ترخيص ورفع 20 طن مخلفات صلبة بحى غرب المنيا

أزال حي غرب مدينة المنيا اليوم بناء مخالفا دون ترخيص واتخذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبي المخالفة، كما واصل قسم البيئة بالحي أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة من شوارع الحي ورفع 20 طن مخلفات، كما تم رصف بعض الحفر بأحد الشوارع لرد الشيء لأصله.

حملات لرفع المخلفات

وقال رمضان جمال، رئيس حي غرب المنيا، إنه فور رصد مخالفة بأرض المحلج وقيام أحد المواطنين بالبناء دون ترخيص، على الفور توجه قسم التنظيم والإشغالات إلى موقع المخالفة وتمت الإزالة مع تأكيد رئيس الحي على اتخاذ الإجراءات القانونية.

حملات لرفع المخلفات

وأضاف رئيس الحي أنه تمت إعادة رصف بعض الحفر، وقع طريق، بنهاية شارع بديع الزمان عقب أعمال الحفر بالشارع المذكور، مشيرا إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات اللواء أركان حرب ياسر عبد العزيز رئيس مركز ومدينة المنيا.

حملات لرفع المخلفات

وأكد رئيس حي غرب أنه تم رفع ما يقرب من 20 طنًا من المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع الحي خلال عدد من حملات النظافة المكثفة بنطاق الحي لتوفير بيئة صحية للمواطنين وعزبة الخشابة شملت طريق مصر أسوان وعزبة شاهين والمصاص وطريق سكة تلة وشارع مضرب الأرز.

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات

حملات لرفع المخلفات