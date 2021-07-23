الجمعة 23 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

أمين «صناعة النواب» يهنئ الرئيس السيسى بذكرى ثورة 23 يوليو

النائب شحاته أبو
النائب شحاته أبو زيد

تقدم النائب شحاته أبوزيد، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، بخالص التهاني للرئيس السيسي وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، مؤكدا أن حركة الضباط الأحرار عام 1952 كانت من أجل المستقبل وتخليص الوطن من عهود الاحتلال والاستعباد والاحتلال.

وأشار أبوزيد، خلال تصريحات له اليوم، إلى الأهداف التي رفعتها ثورة 23 يوليو، وفي مقدمتها التخلص من الاستعمار والاحتلال والقضاء على الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاح الزراعي والتصنيع.

وأوضح عضو مجلس النواب أنه في الذكرى الـ69 لثورة 23 يوليو فقد تحققت في مصر أهداف سامية وعظيمة في مقدمتها استعادة استقلال وسيادة مصر وطرد الاستعمار واستعادة قناة السويس وبناء السد العالي.

وأفاد النائب بأنه وبعد 8 سنوات من ثورة 30 يونيو، فإن مصر وتحت قيادة الرئيس السيسي تبدو مخلصة للأهداف الوطنية العظمى في 23 يوليو، وتعمل بأقصى الجهد على تحقيق العدالة الاجتماعية والأخذ بمصر للتطور والمدنية والحداثة.

وشدد النائب على أن الإنجازات التي حدثت في مصر بعد نحو 8 سنوات من 30 يونيو تؤكد أنها على طريق ثورة 23 يوليو العظيمة، وهدفها الأوحد تحقيق التقدم للوطن والارتقاء بالمصريين.

وتحتفل مصر بذكرى ثورة 23 يوليو التي قامت بعد حرب 1948 وضياع فلسطين، حيث ظهر تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصري بزعامة اللواء محمد نجيب وقيادة البكباشي جمال عبدالناصر، وفي 23 يوليو 1952 قام التنظيم بانقلاب مسلح أبيض لم ترق به دماء، ونجح في السيطرة على الأمور والسيطرة على المرافق الحيوية في البلاد، وأذيع البيان الأول "للثورة" بصوت أنور السادات، وأجبرت الحركة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.

وشكل مجلس وصاية على العرش، ولكن إدارة الأمور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة محمد نجيب، كانوا هم قيادة تنظيم الضباط الأحرار، ثم ألغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.

النائب شحاته أبو زيد مجلس النواب ثورة 23 يوليو المجيدة الشعب المصري إنجازات الرئيس السيسي

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