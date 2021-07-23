وكيل أوقاف بنى سويف: ذكر الله عبادة ذات شأن عظيم تزيل الهموم وتفرج الكروب

أكد الدكتور محمد عزت وكيل وزارة الأوقاف، أن ذكر الله من أنواع العبادات التي ركز عليها الإسلام ونبه إلى أهميتها، إذ أنها عبادة سهلة ويسيرة ليس فيها دفع مال ولا تتطلب مخاطرة ولا إقدامًا ولا تستلزم فراعا، ولا تستهلك جهدا، وهي عبادة لها شأن عظيم، وذات أثر كبير في رفع الدرجات ومحو الخطايا والذنوب، وهي من العبادات التي يستطيعها الكبير والصغير من الرجال والنساء، ويمكن أن يتم أداؤها في أي وقت، موضحاً أن فضلها يقارب فضل الجهاد في سبيل الله.

جاء ذلك خلال أداء شعائر صلاة الجمعة بمسجد بني سويف الجديدة، بحضور المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، اللواء وليد البيلي رئيس مركز ومدينة بني سويف وذلك وسط التزام بضوابط وزارة الأوقاف وتطبيق التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية، فيما يتعلق بارتداء الكمامات وإحضار المصلي الشخصي والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المصلين.

محافظ بنى سويف

وتناولت الخطبة موضوع "ذكر الله.. حقيقته وأثره في ترقية النفس"، حيث أشار وكيل الوزارة إلى أن الله أثنى في كتابه العزيز على الذاكرين وأعد لهم الأجر والثواب العظيم، وفي المقابل حذر سبحانه وتعالي من الغفلة عن ذكره ورتب العقاب على ذلك، مشيراً إلى الفضائل الكثيرة التي تعود من كثرة الذكر، والتي منها أن ذكر الله يورث ذكر الله تعالي لعبده، ويثقل ميزان حسناته يوم القيامة.

ويزيل الهم والغم ويفرج الكُرب، ويحط الخطايا والذنوب ويجلب الراحة والطمأنينة، وسبباً في تنزيل السكينة وغشيان الرحمة للذاكرين، حيث يباهي الله بالذاكرين ملائكته، وأن يكون سبباً في ظل العبد يوم القيامة بظل عرش الرحمن يوم تدنو الشمس من الرؤوس.

محافظ بنى سويف

وافتتحت مديرية أوقاف بنى سويف اليوم 3 مساجد جديدة بالمحافظة؛ لترتفع عدد المساجد التى تم افتتاحها حتى الآن إلى 84 مسجدًا.