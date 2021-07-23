«ضجة بالعائلة الملكية».. ماذا يروى الأمير هارى فى كتابه الجديد؟

فاجأ الأمير هاري، محبي العائلة المالكة، بإعلانه عن نشر مُذكراته الشخصية في كتاب جديد، من المقرر إصداره عن دار النشر Penguin Random House، وهو ما أثار الكثير من الجدل والتكهنات حول هذا الكتاب الذي سيكشف عنه الأمير هاري، عن تفاصيل دقيقة فى حياته.

وأشارت دار نشر الكتاب، إلى أن الكتاب سوف يجمع كل جوانب حياة الأمير منذ الطفولة إلى اليوم، ووفقا لبيان دار النشر، تقدم المذكرات صورة شخصية صادقة وآسرة، تكشف للقراء أن وراء كل ما يظنون أنهم يعرفونه تكمن قصة إنسانية ملهمة وشجاعة.

الأخطاء والدروس المستفادة فى كتاب هاري الجديد

وأعلن الأمير هاري، عن طريقته التى اعتمدها فى كتابة مذكراته، قائلا في بيانه: "أنا أكتب هذا ليس بصفتي الأمير الذي ولدت، ولكن بصفتي الرجل الذي أصبحت عليه"، مضيفا: "آمل أن أحكي قصتي، المحاسن والمساوئ، والأخطاء، والدروس المستفادة، يمكنني المساعدة في إظهار أنه بغض النظر عن المكان الذي أتينا منه، لدينا قواسم مشتركة أكثر مما نعتقد".

كما عبر عن سعادته وحماسه فى الوقت نفسه، قائلا: أنا ممتنّ للغاية لإتاحة الفرصة لي لمشاركة ما تعلّمته على مدار حياتي حتى الآن ومتحمّس للناس لقراءة تقرير مباشر عن حياتي يكون دقيقاً وصادقاً تماماً".

ماذا سيتناول الكتاب؟

ومن المقرر أن يتناول الكتاب قصة حياة الأمير هاري ومشاعره بعد والدته الأميرة ديانا وهو صغير، وحياته في القصر الملكي، حتى زواجه بميجان ماركل وتفاصيل قرار تنحيه عن العائلة الملكية فى بريطانيا في عام 2020.

ويتوقع الكثيرون، أن يحدث هذا الكتاب ضجة، بين أوساط العائلة الملكية وقد يؤثر على علاقة الأمير هاري وشقيقه الأمير ويليام ووالده الأمير تشارلز، خاصة بعد لقائه مع المذيعة أوبرا وينفري، الذي فيه وجه الأمير هاري اللوم لوالده بسبب قطع التمويل عنه بعد خروجه من العائلة الملكية، كما اتهم العائلة بالعنصرية، والكثير من الأمور الأخرى.

يذكر أنه مؤخرا اجتمع الشقيقان، الأمير هاري ويليام، فى لندن، لإحياء ذكرى والدته الأميرة ديانا، وإزاحة الستار عن تمثالها وسط أجواء عائلية خاصة للغاية.