الأربعاء 21 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تزايد نسب الإشغال بشواطئ الإسكندرية في ثاني أيام عيد الأضحى

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

قال اللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، إنه من المتوقع أن تحقق شواطئ الإسكندرية بدءً من اليوم ثاني أيام العيد نسب إقبال وإشغال مرتفعة تصل في العديد من الشواطئ إلى 100%.


وأوضح رشاد، أن الشواطئ شهدت إقبالًا ضعيفًا في أول أيام عيد الأضحى المبارك لا يتجاوز 50% من نسبة الإشغال، لافتً إلى أن ضعف الإقبال دائمًا يكون متوقع في أول أيام عيد الأضحى.

وأكد أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، تستعد بكامل طاقتها للتعامل  مع هذا الأمر، حيث سيتم تواجد المفتشين على الشواطئ.

وتابع أنه تم التأكد من توفير وسائل الأمن للرواد من التأكد من جاهزية وحدات الإسعاف على الشواطئ، والتشديد على تواجد المنقذين، وعمال برج المراقبة بجميع الشواطئ، وكذلك التحقق من نظافة الشواطئ، والخدمات، والتشديد على منع دخول الشيشة والمشروبات الكحولية حرصًا على راحة الرواد.


واعتمد رشاد خطط مرور الإدارة العامة للسياحة علي الشواطيء وكافة الكافيتيريات والكافيهات الخاضعة لإشراف ورقابة الادارة المركزية للسياحة والمصايف، مع التشديد علي حظر إقامة الحفلات طبقا لقرارات السيد رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف  أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة لثكثيف تواجد المفتشين والمراقبين علي شواطئ الإسكندرية بالقطاعين الشرقى والغربي.


ولفت  إلى أن تم إصدار عدة تعليمات مشددة لمستأجري الشواطئ، جاءت علي رأسها حسن استقبال ومعاملة رواد الشواطئ والتنبيه المشدد علي عدم فرض الاكراميات علي الرواد سواء من عمال الشماسي أو عمال نظافة دورات المياه، ومنع  تداول الشيشة والمشروبات الكحولية علي شواطئ الإسكندرية، وتسهيل مهمة مفتشى الإدارة  المتواجدين بالشواطئ، والتأكيد علي مجانية دورات المياه وغرف خلع الملابس.

الإسكندرية رفع درجة الاستعداد ثاني أيام العيد زيادة الاقبال شواطئ الإسكندرية ارتفاع نسب الإشغال

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وائل لطفي

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