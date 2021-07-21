الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

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رحلة «الأتوبيس السياحي» على الكورنيش.. جولة للاحتفال بالعيد في الإسكندرية (فيديو)

رحلة الاتوبيس السياحي
رحلة الاتوبيس السياحي

بحر الإسكندرية، ونسيمها العليل، أكثر ما يميز عروس البحر المتوسط،حيث تعد مقصدًا لأهالي المدينة وزائريها خاصة في فصل الصيف وعطلة الأعياد، بالتواجد على الشواطئ أو بالسير على الكورنيش، فضلًا عن الإقبال على رحلة الاتوبيس السياحي، للإستمتاع برؤية البحر.

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رحلة الاتوبيس السياحي


وفي ثاني أيام عيد الأضحي المبارك، أجرت «الدستور» رحلة بالأتوبيس السياحي، والذي يلقى إقبالًا كبيرا من زائري المحافظة خلال احتفالات العيد.

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رحلة الاتوبيس السياحي

  
تبدأ رحلة الأتوبيس السياحي من أمام قلعة قايتباي بمنطقة بحري، وسط الإسكندرية، قاصدًا طريق الكورنيش بأكمله حتى منطقة المنتزه شرق الإسكندرية، حيث يستقله أهالي المحافظة، وزائروها للجلوس بالدور الثاني المكشوف، والذي يمكن من خلاله رؤية بحر الإسكندرية من أعلى والاستمتاع بنسيم البحر.

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ويتميز الأتوبيس السياحي بأنه يضفي أجواءً مميزة خلال رحلته التي تتكلف 15 جنيها وهو ثمن تذكرة الرحلة للفرد الواحد، حيث يستمتع راكبو الأتوبيس برؤية البحر مع الاستمتاع بالأغاني التي تتغنى بالإسكندرية، حيث يتم تشغيل العديد من الأغاني الراقية خلال رحلة الأتوبيس.

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رحلة الاتوبيس السياحي

وفي هذا السياق، أكدت نورا أحمد (آحدى المصطافات)، أنها حضرت إلى الإسكندرية في أول أيام عيد الأضحي للاستمتاع بإجازة العيد في المدينة الساحلية، مشيرة إلى أنها أصرت على ركوب الأتوبيس السياحي لمشاهدة كورنيش الإسكندرية بأكمله.

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رحلة الاتوبيس السياحي

وأضافت لـ« الدستور» أنها ليست الزيارة الأولى لها للإسكندرية، أو استقلال الأتوبيس والتي أصبحت رحلته شيئ أساسي لها، للاستمتاع بنسيم البحر بطول الكورنيش.

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رحلة الاتوبيس السياحي

وأضاف نجلها «آسر» أنه يستمتع برحلة الأتوبيس السياحي، مع أشقائه وأقاربه، حيث يستقلون الأتوبيس في مجموعة كبيرة لمشاهدة كورنيش المدينة والتقاط السيلفي مع البحر من أعلى. 

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رحلة الاتوبيس السياحي

ويحرص المواطنون لى التقاط الصور التذكارية بداخل الأتوبيس بخلفية البحر، مع معاودة مجموعة من زائري المدينة الرحلة مرة أخرى مع الأتوبيس لاستكمال الاستمتاع ببحر إسكندرية.

عيد الأضحى بحر الإسكندرية طريق الكورنيش رحلة الاتوبيس السياحي

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