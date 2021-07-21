الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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محافظات

«تموين الإسكندرية»: نواصل رصد عمل المخابز في ثاني أيام عيد الأضحى

مخابز الإسكندرية
مخابز الإسكندرية

واصلت غرفة عمليات مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بقيادة محمد سعدالله أحمد وكيل الوزارة، أعمالها في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، حيث أجرى جميع المفتشين ورؤساء الرقابة ومديري الإدارات جولات بالمرور على الأنشطة التموينية لمتابعة أعمال المخابز البلدية، وإنتاج الخبز البلدي، وكذلك متابعة محطات تموين السيارات، ومتابعة مستودعات البوتاجاز وكذلك الأسواق.

وقال محمود القلش، معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي، إن غرفة العمليات الرئيسية تتابع الموقف أولًا بأول، فضلًا عن متابعة كاميرات المديرية سهولة حصول المواطنين على رغيف الخبز دون أى وجود لأى ازدحام أو تكدسات وتوافر جميع الخدمات التموينية.


وكانت قد استعدت مديرية التموين بالإسكندرية لاستقبال عيد الاضحي المبارك بحملات مكبرة بالأسواق.

وأكد محمد سعدالله وكيل الوزارة، أن المديرية شنت خلال الأيام الماضية العديد من الحملات الرقابية المكبرة على الأسواق والمخابز، والتي أسفرت عن تحرير عدد ٥٨ محضر لحوم متنوع لمحلات جزارة و ثلاجات حفظ اللحوم المجمدة، وتم تحريز كمية لحوم مجمدة تقدر ٣٩٢٢٠ كجم مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، وكمية ١٣٠ كجم لحوم مجمدة تم فكها وعرضها للبيع على أنها لحوم طازجة، وكذا كمية ٢٧٠ كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر.


كما تم ضبط كمية ٨٥٥ كجم دواجن مجمدة مجهولة المصدر بدون بيانات أو مستندات دالة على الحيازة، ضبط ٧٠ كجم اصابع سوريمى بطعم الكابوريا مجهولة المصدر بدون بيانات، وتحرير عدد ١٦ محضر عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية.

ومن جانبه، شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لضبط أي مخالفات والتأكد من انضباط المخابز البلدية وإنتاج كميات كافية من الخبز والمطابقة للمواصفات الفنية.

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تموين الإسكندرية مخابز غرفة عمليات المديرية الإسكندرية عيد الأضحى ثان ايام العيد

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