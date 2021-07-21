إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي

أصيب اليوم الأربعاء، 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي في الكيلو 140 بالطريق الإقليمي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي.

وتلقت غرفه الطوارئ بـ"صحة مطروح" إخطارا يفيد بانقلاب سيارة في طريق الضبعة الإقليمي، وتم على الفور الدفع بسيارات الإسعاف، ونقلهم إلى مستشفى العلمين النموذجي، وتحرير المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

وأصيب في الحادث كل من: زينب عبدالرحمن البنا (٣٦ عاما) مصاب باشتباه pc، واشتباه نزيف داخلي بالمخ، وجرح بالقدم اليسرى حوالي ٤ سم، وكدمة شديدة بالوجه، وسحجات متفرقه بالجسم، وأحمد مصطفى درويش (٢٤ عاما) مصاب باشتباه pc، واشتباه كسر بالزراع الأيسر، والفقرات القطنية، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وندا حلمي محمد حلمي (11 عاما) مصاب باشتباه pc، واشتباه كسر بالساق اليسرى، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، ونوران حلمي محمد (15 عاما)، واشتباه pc، واشتباه كسر بالفقرات العنقية والقطنية، وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وجميعهم من القاهرة.

وعقب وصولهم إلى المستشفى تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة.