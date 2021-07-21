الأربعاء 21 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

للاستمتاع بالعيد.. قصات شعر ملائمة للسيدات فى الخمسينيات

قصات شعر
قصات شعر

تبحث الكثير من السيدات عن قصات شعر ملائمة لهن وقت العيد، وقد تقع السيدات اللواتي تجاوزت أعمارهن الـ 45 عامًا في حيرة ويبحثن عن اختيار أفضل قصة شعر ملائمة لهن.

وتقدم لكم "الدستور"، في السطور التالية، أفضل قصات الشعر المناسبة لهذه الفئة من السيدات والتي تجعلهن أكثر جاذبية وشبابا.

 

قصة الشعر المختلطة ما بين الشعر المموج والناعم

تضيف الطبقة الناعمة مع المموجة مظهرا رائعا، كما أنها تجعل مظهرك رائعا  للغاية، وتتبع هذه القصة النجمة جوليا روبرتس.

 


قصة الشعر ذات الطبقات القصيرة المكثقة

تناسب هذه القصة جميع أنواع الشعر من الرقيق إلى الكثيف ومن المستقيم إلى المجعد.

 يتم وضع الشعر في الخلف مع كل طبقة، للتكدس كل طبقة على الطبقة التالية، ويبدو الشعر مكدسا وكثيفا.

والميزة الأخرة لهذه القصة أنه يكفي غسيل الشعر وتركه إذا كنت في عجله من أمرك للخروج دون تسريحه ومع ذلك سيحتفظ بمظهره رائعا.

 

قصة الشعر ذات التموجات طويلة

يعطي الشعر الطويل المموج مظهرًا مريحًا، ولكن لاختيار قصة شعر كهذه، يفضل أن يكون لديك شعر صحي لامع.

 

 

قصة شعر مع جديلة من جانب واحد 

لجعلك تبدين أصغر من سنك بكثير، يمكنك تقسيم شعرك أو الحفاظ على جديلة فوضوية.

على الرغم من أن هذه تبدو وكأنها تسريحة شعر حصرية للفتيات الأصغر سنًا، إلا أنه يمكن للنساء الأكبر سنا التعامل معها تمامًا عن طريق جعل الشعر في جديلة فضفاضة مع طبقات ناعمة طويلة من أجل إضافة مظهر ممتلئ. 

ذيل الحصان الجانبي

أربطي شعرك  الطويل في شكل ذيل حصان فضفاض مما يجعلك تبدين بمظهر أفضل من ذيل الحصان العالي.

 

 

الدمج بين اللونين الرمادي والأبيض 

اللون الرمادي والأبيض مع خصلات شعر طويلة  مائلة إلى الجانب يجعل النساء ذات مظهر أكثر أناقة، وتلائم هذه القصة النساء اللواتي لا يملن للقصات الشبابية.

 

لف الشعر


حاولي لف شعرك وإظهار جبهتك إنها تسريحة شعر لطيفة وتفضلها الكثير من النجمات.

 

الإنفجارات الجانبية مع ذيل الحصان

 

ستمنحك الانفجارات الجانبية لخصلات الشعر مظهرًا رائع، وستؤدي إضافة ذيل الحصان إلى مضاعفة هذا الشعر ليبدو أكبر من كثافته.

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وائل لطفي

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