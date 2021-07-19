برلمانى يُهنئ السيسى بحلول العيد: يهل علينا بإنجاز 3 مشاريع عملاقة

تقدم النائب خالد مشهور عضو مجلس النواب، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع المصريين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، متمنيا أن يعيد الله الأيام بكل خير.

وأضاف مشهور خلال تصريحات له اليوم، أن عيد الأضحى يأتي ومصر تعيش مرحلة مشاريع عملاقة وتطور مدهش وتجربة تثير خيال العالم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى ثلاثة مشاريع عملاقة، بدأت فيها مصر مؤخرًا منها مشروع حياة كريمة لتطوير الريف المصري وهى مبادرة عملاقة، لم تحدث في البلاد منذ 100 عام أو يزيد، لافتا إلى إطلاق الرئيس السيسي، مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وهى مبادرة تهدف إلى توفير ما يزيد عن 200 ألف وحدة سكنية بتسهيلات تصل إلى 30 سنة، بالإضافة إلى مشروع تبطين الترع للحفاظ على كل قطرة مياه مصرية.

وشدد نائب الشرقية أن العيد يأتي على البلاد ومصر قوية تحت قيادة زعيمها الرئيس السيسي، ولا تعاني من إرهاب أو لا قدر الله تردي اقتصادي وهو ما يجعله عيدا بمعنى الكلمة على ملايين المصريين، قائلا: فكل عام والجميع بألف خير.

وكان مجلس النواب، أرجأ الجلسة العامة التي كان مقررًا عقدها يوم السبت الموافق 24 من الشهر الجارى، لتصبح يوم الأحد الموافق 25 من نفس الشهر.

وشهدت الجلسة العامة الأخيرة لمجلس النواب، أخذ الموافقة النهائية اليوم على 6 مشروعات قوانين وهى مشروع القانون المقدم من النائب علاء عابد، وأكثر من خمسين نائبا بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 و3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب محمد عطية الفيومى وأيمن أبوالعلا فى نفس الموضوع، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن، ومشروع قانون مقدم من النائب على بدر وعشر أعضاء من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1973 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي، ومشروع قانون بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة 62، 55 بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)، ومشروعى قانونين مقدمان من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد للبحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما.