القضاء اللبنانى يستجوب رياض سلامة فى قضايا اختلاس وتهرب ضريبى

أصدر القضاء اللبناني، الإثنين، قرارًا باستجواب حاكم المصرف المركزي رياض سلامة في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي، وفقًا لما أوردته فضائية سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها قبل قليل.

وقبل يومين، أفاد مصدر فرنسي بتكليف التحقيقات المفتوحة في فرنسا حول الثروة الكبيرة التي يملكها في أوروبا حاكم المصرف المركزي اللبناني رياض سلامة، إلى قضاة تحقيق في نيابة مكافحة الفساد في باريس في مطلع يوليو.

وفتحت النيابة الوطنية المالية في الثاني من يوليو "تحقيقاً قضائياً ضد سلامة بتهم تبييض أموال في عصابة منظمة وتآمر جنائي"، وفق ما أعلنت نيابة مكافحة الفساد.

كانت هذه الأخيرة تجري تحقيقاً أولياً منذ نهاية مايو بعد شكويين تقدمت بهما جمعيات ضد سلامة وأوساطه، وهو مستهدف أيضاً بتحقيقات في سويسرا وشكوى في المملكة المتحدة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ويتمتع قضاة التحقيق في القسم المالي من محكمة باريس، الذين تمّ تعيينهم في هذا الملف، بصلاحيات تحقيق أوسع، خصوصاً في مجال التعاون الدولي واحتمال مصادرة ممتلكات تعود لمشتبه بهم.

وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة اللبنانية، عن موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل، وذلك بعد أيام من اعتذار رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن مهمة تشكيل الحكومة.

ووضعت الرئاسة اللبنانية يوم الإثنين المقبل، 26 يوليو موعدًا للاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة المقبل.

وأكد الرئيس اللبناني ميشال عون فى تصريحات سابقة، أن لبنان سيتمكن من تجاوز الظروف الصعبة التي يمر بها حاليًا على مختلف المستويات، لأن الأحداث أثبتت أن إرادة الحياة عند اللبنانيين مكنتهم دائمًا من التغلب على صعوبات كثيرة في الماضي.

وجاءت تصريحات عون بعد خطوة الحريري بالاعتذار عن عدم تشكيل الحكومة، في أحدث فصول الأزمة السياسية الممتدة منذ فترة بينما تغرق البلاد في أسوأ أزماتها الاقتصادية التي وصلت لحد شح البنزين والخبز والدواء.

وأعلن الحريري، الخميس الماضى، اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة في البلاد، رغم أنه مضى على تسميته لهذه المهمة منذ 9 أشهر.