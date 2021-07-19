«جُمعت مادته في عشرين عامًا».. رحلة كتاب «فكر تصبح غنيًا»

لا نستطيع القول بأن الجميع يلهث وراء حلم الثراء، فالناس مقسمون بين من لايرد أكثر مما هو عليه الآن حتى وإن كان فقيرًا ومعدم، وهذا نراه واضحًا في مشاهد المتسولين الذين يملئون العالم، رغم قدرتهم الواضحة على إنجاز أعمال يمكن أن يحققوا من ورائها أمولًا تكفهم عن سؤال الناس.

أما الراغبين في الثراء فهم نوعان، أحدهم يعرف جيدًا ماذا يريد ويخطوا خطوات ثابتة نحو تحقيق هذه الرغبة وهذا الحلم، وآخر يريد الثراء ولا يعرف كيف السبيل إليه، وهذاالأخير هو من نحن بصدد الحديث عنه، أو من قام نابليون هيل بالحديث عنه في كتابه "فكر تصبح غنيًا"، بحسب ما ورد في موقع “Success”.

نبذة كتاب "فكر تصبح غنيًا":

يعتبر هذا الكتاب من أكثر الكتبب التحفيزية والتي يمكن أن نطلق عليها أنها أحد أفضل كتب التنمية البشرية، ولما لا فقد صنف على أنه من أعلى الكتب مبيعًا حول العالم، وحقق مبيعات ضخمة منذ اللحظة الأولي لصدوره في ثلاثنيات القرن الماضي، بل وأن بعض علماء الاقتصاد يعتقدون أنه من أهم الوسائل التي دفعت الكثيرين إلى تحقيق حلم الثراء بكل سهولة ويسر.

رحلة تجميع مادة الكتاب:

قام نابليون هيل بتكوين مادة الكتاب على عشرين عام، قام خلالها بلقاء عدد كبير من الأثرياء حول العالم للوقوف على العوامل المشتركة التي تجمعهم، وكان ذلك بتكلف مع أحد رجال الأعمال ويدعي أندرو كارنيجي، وكان يريد إثبات أن مدرسة الحياة هي من تدفع الآخرين إلى تحقيق الثراء وليست المعلومات المتوفرة في كتب الاقتصاد، وهو ما أثبته هيل بالفعل.

أهم العناصر الموجودة في الكتاب:

قوة عقلك الباطن:

تعتبر الأفكار المتكررة التي يتصورها عقلك الباطن ويؤمن بأنه يمكن تحقيقها سيضعها عقلك الباطن كصورة ذهنية يعمل عليها حتى يصل لها ، عليك العمل على تركيز عقلك على رغبتك حتى يقبلها عقلك على أنها حقيقة ويبدأ في ابتكار السبل اللازمة لتحقيق ذلك.

الخيال:

توجد قاعدة أساسية تقول إنه حينما يستطيع عقلك تصور صورة أو فكرة ما فإنه قادر على تحقيقها لكن طبعا فى حدود المعقول، أصبح القادة العظماء من رجال الأعمال، والصناعة، والمالية، والفنانين الكبار والموسيقيين والشعراء، لأنهم وضعو قوة الدافع الذاتي.

القدرة على اتخاذ القرار:

اخذ القرارات مرتبط في كثير من الأحيان بالمجازفة، والقدرة على اختيار قرارات يمكن أن تحقق خسارة كبيرة إن فشلت وكذلك نجاح كبير، فبغير هذه المحاولات لن تصبح غنيًا أبدًا.

الإصرار والمثابرة:

لا يجب أن تنهزم بسهولة، فالإصرار هو ببساطة تمثيل صريح لقوة الإرادة، والتي عند دمجهما بشكل صحيح يكونان هذا الإصرار على تحقيق الهدف، كما يعتبر الإصرار هو الفرق بين النجاح والفشل، فإذا كنت تسعى لتحقيق الهدف الذى حددته لنفسك، يجب أن تصر عليه.

الحاسة السادسة :

وهى عبارة عن شعورك الداخلي بالأشياء وتوقعك حدوثها ولا يمكن تكوين هذه الحاسة إلا بعد أن تكون تعرضت لخبرات كبيرة في الحياة، لأن بغيرها لا توجد المعرفة والخبرة لتكون بمثابة نقطة مرجعية، الحاسة السادسة قوة كبيرة و القدرة على استخدام هذه القوة الكبيرة تأتي ببطء من خلال تطبيق المبادئ التي تحدثنا عنها هنا.