موريتانيا: زيادة ساعات حظر التجوال لمكافحة كورونا

قررت الحكومة الموريتانية زيادة ساعات حظر التجوال المعمول به في البلاد منذ أكثر من عام لمنع تفشي فيروس كورونا والتصدي للموجة الجديدة من الفيروس.



وحسب بيان للجنة الوزارية لمتابعة جائحة كورونا صدر مساء الأحد، سيبدأ حظر التجوال من العاشرة ليلا بدلا من منتصف الليل وحتى السادسة صباحا.



وأوضح البيان الصادر بعد اجتماع اللجنة برئاسة رئيس الوزراء أنه تقرر كذلك " منع التجمعات في الأماكن العامة وفرض ارتداء الكمامات كما ألغيت زيارة كان الرئيس يعتزم القيام بها نهاية الشهر الحالية لمحافظة في شمال البلاد.



وأشارت اللجنة الوزارية إلى توصية هيئة العلماء المتعلقة بإقامة صلاة عيد الأضحى في البيوت منعا لتفشي السلالة المتحورة " دلتا" وسط تسجيل ارتفاع في الإصابات و الوفيات.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم بلغ 189.9 مليونا حتى الأحد.



وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 189 مليونا و 998 ألف حالة.



كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات ارتفع لأربعة ملايين و 82 ألف حالة.



لقاحات كورونا حول العالم

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء عن إعطاء 3.6 مليارات من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من

حيث عدد السكان.



وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.