الإثنين 19 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أشتية: اقتحامات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى يستدعى تدخلا دوليا لوقفه

محمد أشتية
محمد أشتية

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين الإسرائيليين لباحات المسجد الأقصى المبارك ، انتهاكا خطيرا لقبلة المسلمين الأولى؛ يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.


ودعا أشتية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية- المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات؛ لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.


وحذر أشتية من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين للمدينة المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم.

 

وفي وقت سابق، أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، أن الاقتحامات التي نفذها مئات المستوطنين، لباحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الأحد، تعد انتهاكًا خطيرًا لقبلة المسلمين الأولى؛ يستهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني للمسجد.

 

ودعا أشتية- وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا- المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية، لما تشكله من استفزاز لمشاعر المسلمين، وتهديد للأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وتجاوز للبروتوكولات المعمول بها في المسجد منذ احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية عام 1967.

 

وحذر رئيس الوزراء الفلسطيني من التداعيات الخطيرة لتكرار مثل هذه الاقتحامات، في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل، سياسة الاضطهاد والعنصرية والتطهير العرقي بحق السكان الأصليين لمدينة القدس المحتلة، لصالح إحلال المستوطنين مكانهم. 

 

وساد توتر في باحات المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة بعد صدامات بين قوات الأمن الإسرائيلية ومصلين فلسطينيين أعقبت صلاة فجر الأحد وبعد دخول عدد من اليهود إلى المكان لإحياء ذكرى خراب الهيكل حسب المعتقد اليهودي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

يعقوب.. حليف الشيطان الذى بشّر بالحرية والإخاء والمساواة

الأكثر قراءة

حبس عبدالناصر سلامة 15 يومًا بتهمة تمويل الإرهاب

«الوزير» يستجيب لمطالب أهالي الإسكندرية بشأن مسار مشروع «مترو أبوقير»

عن ملف سد النهضة.. الباز: «لدينا نخبة ندابة عندما تعارض لا تقدم أى رؤية بديلة»

الإعلان رسميًا خلال ساعات.. آخر تطورات الموقف بشأن أسعار البنزين الجديدة

صور تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 1442.. أجمل رسائل تهنئة العيد الكبير 2021

الصحة: 67 إصابة جديدة بكورونا.. و7 حالات وفاة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

علقة ساخنة ثمن شائعة «اختفاء الوالى» و«عدل أفندينا»

جمال-أسعد

ثورة يوليو

ماجد حبته

داعش.. النسخة السمراء

محمد فوزي

مصر ولبنان

علي سعدة

بطل من ورق

د. منى حلمى

لا أحد يستطيع خنق الحرية

مؤمن المحمدي

الاتحاد المختلط

عبدالوهاب داود

عن فوضى النشر والطبعات الوهمية فى معرض الكتاب

صور

بعثة الأهلى «أبطال العاشرة» تصل إلى القاهرة

المران الأول للمنتخب الأوليمبى فى اليابان

المدبح

محطة تل أبيب

المزيد

السفارة الإسرائيلية: "تل أبيب" غير مسؤولة عن تطورات أزمة سدالنهضة

الرئاسة الفلسطينية: تصريحات رئيس وزراء إسرائيل بشأن الأقصى تدفع نحو صراع دينى خطير

رئيس وزراء فلسطين: الانتهاكات بالأقصى تستدعي تدخلًا دوليًا عاجلًا