زيادة عدد المصابين من الرياضيين بكورونا فى طوكيو

أعلن منظمو ألعاب طوكيو اليوم الأحد وجود ثلاث إصابات بكوفيد-19 بين الرياضيين مع زيادة أعداد المقيمين في القرية الأولمبية قبل انطلاق الأولمبياد يوم الجمعة المقبل.



وأكد المنظمون يوم الأحد وجود عشر حالات إصابة جديدة لأشخاص ترتبط بالأولمبياد مثل العاملين في الإعلام والمقاولات وباقي الأعمال، بينما ظهرت 15 حالة إصابة يوم السبت.



وجاءت نتيجة اختبار مسؤول كوري جنوبي من اللجنة الأولمبية الدولية إيجابية. وسبق لهذا المسؤول ريو سيونج-مين، وهو بطل أولمبي سابق في تنس الطاولة، الحصول على التطعيم، ليؤكد أن خطر الإصابة

بالفيروس ليس ببعيد حتى لمن حصلوا على اللقاح.



وتزيد معدلات الإصابة بالفيروس في الشعب الياباني في العاصمة، وزاد العدد على ألف حالة جديدة لمدة أربعة أيام متتالية. وأظهرت استطلاعات معارضة الكثيرين من اليابانيين إقامة الألعاب.



وانتهى موسم الأمطار في طوكيو يوم الجمعة، لتظهر السماءالصافية والحرارة العالية. وزاد العبء على المشاركين في الألعاب لمحاولة تجنب الإصابة بالعدوى باتخاذ بعض التدابير منها وضع الكمامات.

ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول و مناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.