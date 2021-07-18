الأحد 18 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أول تعليق من الأهلى بعد سحب الزمالك التهنئة بدورى الأبطال

الأهلى
الأهلى

تقدمت إدارة مواقع التواصل الاجتماعي بقناة النادي الأهلي باعتذار لمجلس إدارة نادي الزمالك، لما بدر من إحدى صفحات النادي من تهكم على القلعة البيضاء. 

وعبرت القناة عن اعتذارها لنادي الزمالك "الذي قدم بكل حب واحترام التهنئة بفوز الأهلي بلقبه الأفريقي العاشر وقام أحد العاملين بقطاع السوشيال ميديا بكتابة تعليق لا يليق، وبناءً عليه قررت الإدارة إيقافه عن العمل وتحويله للتحقيق تمهيدا لفصله"، حسب البيان. 

وأكدت إدارة القناة على فردية الحدث، معبرة عن أسفها على حدوثه، وتكرر وتشدد على تقديرها واحترامها لمجلس إدارة نادي الزمالك ورموزه، والالتزام بالاحترام المتبادل واتخاذ اللازم تجاه الواقعة المذكورة.

 

الزمالك يسحب التهنئة

وفي وقت سابق، أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك سحبها للتهنئة المقدمة للنادي الأهلي، واعتبرتها كما لم تكن وذلك اعتراضا على ما وصفته بعدم مهنية صفحات الأهلي الرسمية في تناول خبر التهنئة. 

وأشارت إدارة نادي الزمالك، في بيان لها، إلى أن القصد من التهنئة كان البدء بنبذ التعصب بين الجماهير ، و"لكنها للأسف قوبلت من الطرف الآخر بالسخرية والتهكم على صفحاته الرسمية، ثم تبعتها جماهيرهم على نفس النهج في تطاول واضح على الزمالك وعلى شيكابالا كابتن فريق كرة القدم". 

ورأت إدارة الزمالك أن "تلك العنصرية المقيتة التي ظهرت من جماهير الأهلي ضد شيكابالا شيء لا يمكن قبوله خاصة مع تكراره في مناسبات عدة، وهي - للأسف - نتاج ما تكتبه صفحات الأهلي".

وفي ختام بيانها طالبت إدارة نادي الزمالك نظرتها في الأهلي"بمعاقبة المتسبب في تلك التجاوزات غير المقبولة وإلا فإنها تعتبر موافقة ضمنية منهم على ذلك السلوك المشين، مما يزيد من الاحتقان بين الجماهير وتتحمل مسؤوليته إدارة الأهلي وبناء على كل ما سبق تم سحب التهنئة"، حسب البيان. 

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وائل لطفي

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