معلم فلسفة ومنطق يقدم 8 نصائح للطلاب قبل امتحان الغد

قدم "محمد جمال" معلم فلسفة ومنطق مجموعة من النصائح لطلاب الشعبة الأدبية وذلك قبل انطلاق امتحانهم غدًا الأحد، ونصح الطلاب بالهدوء فى الامتحانات.

_قراءة السؤال أكثر من مرة حتى آخر كلمة لأن الإجابه الصواب قد تكون فى هذه الكلمة.

-ربط كل العبارات ببعضها وفهم العلاقات بين الكلمات حتى تكون فكرة عنها عندها تكون الإجابة.

-اقرأ الفقرة أكثر من مرة دون النظر للاختيارات لو وصلت للفكرة وكانت ضمن الاختيارات قم باختيارها.

- مفاتيح الإجابات قد تكون خدعة خذها وسيلة مساعدة فقط.

-احترس من الأسئلة التى بها خدعة.

- فسر وافهم معنى كل كلمة حتى تفهم المعنى ككل.

-الامتحان ٥٠ فقرة منها ٤٠ لكل سؤال درجة و ١٠ أسئلة أكثر صعوبة لكل منها درجتان.

-قبل الذهاب للجنة عليك بالصلاه فهى نور ولا تخرج الا بعد دعاء والديك لك.

جدير بالذكر أن يؤدي اليوم السبت الموافق 17 يوليو 2021 طلاب الثانوية العامة (الشعبة العلمية) امتحان "الكيمياء" بإجمالي عدد 393 ألف و883 طالب/طالبة، ويؤدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب/طالبة.

وتؤكد غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأن ما تم تداوله من صور على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة قبل بدء الامتحان لمادة الكيمياء ليس له علاقة نهائيًا بالامتحان الذي يؤديه الطلاب اليوم.

ويستعد طلاب الثانوية العامة لخوض امتان الفلسفة والمنطق غدًا الاحد، وقد أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات مستمرة ولا علاقة لها بالاجازات الرسمية التى بدأت منذ أمس السبت، على أن يتم توقف الامتحانات فى الـ 4 أيام عيد الاضحى وتعود يوم السبت المقبل الموافق 14 يوليو بمادة الفيزياء ببشعبة العلمية.