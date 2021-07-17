محافظ الغربية يتفقد لجان الثانوية العامة بمدارس سمنود

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم، أداء طلاب القسم العلمي بالثانوية العامة لامتحان مادة الكيمياء، وطلاب مادة الجغرافيا للمكفوفين في مدارس مركز ومدينة سمنود، بحضور المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد متولي رئيس مركز ومدينة سمنود.

تفقد المحافظ لجان مدارس (السادات الثانوية بنات، سمنود الرسمية للغات، سمنود الإعدادية بنين، بهبيت الحجارة الثانوية وميت عساس الثانوية)، حيث اطمأن المحافظ على سير الامتحانات دون أي معوقات وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من توفير الكمامات والمنشورات والمطهرات وأدوات التعقيم بالإضافة إلى التزام التباعد الاجتماعي بين الطلاب .

وأوضح المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم أن ٢٢٨٢١ طالب وطالبة يؤدون امتحان مادتي الكيمياء والجغرافيا داخل ١٢٧ لجنة، بالإضافة إلى ٢١ طالب وطالبة في لجنة معهد النور المكفوفين، مشيراً إلى أن الامتحانات تسير بانتظام ولم تبلغ غرفة العمليات بأي أحداث حتى ساعته وتاريخه.

وانتهى قبل قليل، امتحان الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية بالثانوية العامة على مستوى الجمهورية، وسط إجراءات أمنية واحترافية وصحية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأدى 393 ألف و883 طالبا وطالبة امتحان الكيمياء اليوم، كما أدى طلاب الثانوية (للمكفوفين) امتحان الجغرافيا (ورقة أولى)، بإجمالى 225 طالب وطالبة.

يذكر أن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، ونائب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، شدد على أن موعد امتحانات الثانوية العامة كما هي طبقا لجدول الامتحانات المقرر من قبل وزارة التربية والتعليم، وليس لها علاقة بقرار مد إجازة العيد بداية من السبت 17 يوليو حتى 24 يوليو.

ولفت نائب رئيس عام الامتحانات، إلى أن موعد امتحان الكيمياء 17 يوليو في موعده دون تغيير، وامتحان الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية 18 يوليو في موعده دون تغيير، على أن تبدأ إجازة عيد الأضحي للطلاب بداية من 19 يوليو وحتى 23 يوليو، ويستأنف طلاب الشعبة العلمية امتحاناتهم بآداء امتحان الفيزياء السبت 24 يوليو، كما يستأنف طلاب الشعبة الأدبية امتحاناتهم الأحد 25 يوليو بآداء مادة التاريخ.