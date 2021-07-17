حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية السبت 17 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم السبت 17 يوليو 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:

حظك اليوم برج الحمل

حظك اليوم برج الحمل مهنياً: يدعوك هذا اليوم إلى عدم التورّط في قضايا شائكة والابتعاد عن المشاريع المشبوهة وعد توقيع أي مستند قبل قراءته بتمعن:

حظك اليوم برج الحمل عاطفياً: مكاسب غير متوقعة في العلاقة، وهذا ينعكس ارتياحاً عند الشريك ويزيده تعلقاً بك وإصراراً على إرضائك باستمرار.

حظك اليوم برج الحمل صحيًا: تتخلص من هموم الماضي الثقيلة عبر القيام برحلات ترفيهية تبعدك عن القلق.

ومن مشاهير هذا البرج جومانا مراد

جومانا مراد

حظك اليوم برج الثور

حظك اليوم برج الثور مهنياً: تؤدّي دوراً فاعلاً وبنّاء في العمل، لكن ذلك لن يكون وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل على مدى سنوات.

حظك اليوم برج الثور عاطفياً: تستقطب التأييد من بعض الأصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا ما يوضح الأمور أكثر.

حظك اليوم برج الثور صحيًا: تحاول إسداء نصائح للآخرين للاستفادة من الرياضة ولا تطبقها على نفسك.

ومن مشاهير هذا البرج آل باتشينو

ال باتشينو

حظك اليوم برج الجوزاء

حظك اليوم برج الجوزاء مهنياً: تنعم بيوم مناسب إذ تختبر جديداً مشوّقاً، ويدعوك إلى الاحتفال ونشر الآراء ويقدّم لك خيارات كثيرة ويعزّز ثقتك بالنفس.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفياً: قد تفاجأ بأحداث وتطوّرات غير مسبوقة، انتبه من المبالغة، قد تتسارع الخطى وتطالب الشريك اللحاق بك.

حظك اليوم برج الجوزاء صحيًا: حذار أي نزاع هذا اليوم، قد يفاجئك الآخرون بمطالب تثير عصبيتك وانفعالك.

ومن مشاهير هذا البرج راغب علامة

راغب علامه

حظك اليوم برج السرطان

حظك اليوم برج السرطان مهنياً: أحذّر من التعب والإرهاق نتيجة التحديات التي ستظهر بشكل مدروس ومخطّط له بغية القضاء على سمعتك أمام أرباب العمل.

حظك اليوم برج السرطان عاطفياً: قد يحمل إليك هذا اليوم المفاجآت واللقاءات الحارّة والمبادلات العاطفية المناسبة، إلاّ أنّ الوهج يخف قليلاً.

حظك اليوم برج السرطان صحياً: عليك القيام بكل ما يعود على الصحة بالخير والانطلاق نحو الأفضل، ويبقى الخيار النهائي لك.

ومن مشاهير هذا البرج مجدي يعقوب

مجدي يعقوب

حظك اليوم برج الأسد

حظك اليوم برج الأسد مهنياً: أنت على موعد مع الربح والتقدّم والمكاسب والدعم، لكن حذار تبديد الأموال والاستخفاف باهتمامات الآخرين وانشغالاتهم.

حظك اليوم برج الأسد عاطفياً: إذا استنفذت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك.

حظك اليوم برج الأسد صحياً: حاول استعادة قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة وتصرف بهدوء.

ومن مشاهير هذا البرج هاني سلامة

هاني سلامة

حظك اليوم برج العذراء

حظك اليوم برج العذراء مهنياً: يوم جيد ومليء بالآمال الجديدة، التي تشهد تغيّرات إيجابية في الخطط، وربما تحقّق ربحاً مفاجئاً.

حظك اليوم برج العذراء عاطفياً: تطور إيجابي مهم على صعيد العلاقة بالشريك، وأي خطوة ناقصة في هذا الاتجاه تعيد الأمور إلى الوراء.

حظك اليوم برج العذراء صحياً: أنت تحسن التمييز بين المفيد والمضر، لكنك في الفترة الأخيرة تميل إلى كل ما يضرك صحياً، فاحذر.

ومن مشاهير هذا البرج كيت وينسليت

كيت وينسليت

حظك اليوم برج الميزان

حظك اليوم برج الميزان مهنياً: يحمل لك المربع الفلكي كل شيء جديد ابواب جديدة فرص جديدة كما تتلقى عرضاً مغرياً أو اقتراحاً لشغل منصب مهم أو ترقية وعلاوة على الراتب.

حظك اليوم برج الميزان عاطفياً: تحب الاستقرار وتبذل قصارى جهدك لتصل العلاقة التي بدأتها إلى خواتيمها السعيدة عنوانها العريض الاستقرار والراحة.

حظك اليوم برج الميزان صحياً: أنت حرّ في حياتك وتصرفاتك، لكن أنت وحدك المسؤول عما سيؤول إليه وضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج منة شلبي

منة شلبي

حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب مهنياً: قد تمرّ بأزمة داخلية وتعيد النظر في بعض القرارات أو العلاقات، وتلمس جوّاً من الفوضى والارتباك حتى لو لم تكن معنياً به.

حظك اليوم برج العقرب عاطفياً: يؤدي الحظ اليوم دوراً مهمّاً في تطور أمورك العاطفية باتجاه ملموس وإيجابي، ويكون المستقبل واعداً ومشرقاً.

حظك اليوم برج العقرب صحياً: حاول قدر الإمكان تناول العصير الطبيعي بعد ممارسة الرياضة ولا سيما الغني بالفيتامين سي.

ومن مشاهير هذا البرج جستين بيبر

جستين بيبر

حظك اليوم برج القوس

حظك اليوم برج القوس مهنياً: تمتلئ حيوية وقد تعلن عن شراكة ما أو تعيش أوضاعاً استثنائية وتشعّ بشخصية مميّزة، وتبدو متزناً في خياراتك.

حظك اليوم برج القوس عاطفياً: المشاكل العائلية توتر علاقتك بالحبيب، فكن حذراً ولا تطلب منه التغيير وأنت لست بحال أفضل.

حظك اليوم برج القوس صحياً: تقلد الآخرين في ما يقومون به من رياضات خفيفة وتحاول التفوق عليهم لإفادة صحتك.

ومن مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه

جيرارد بيكيه

حظك اليوم برج الجدي

حظك اليوم برج الجدي مهنياً: تحدث بعض المشاكسات في العمل اليوم من أحد الزملاء فحاول أن تعرف كيف تتعامل معها بحكمة.

حظك اليوم برج الجدي عاطفياً: مشاكل طارئة تهدّد العلاقة بالشريك، لكنّك حتماً تتمكن من معالجتها بأسرع ما يمكن قبل أن تتفاقم.

حظك اليوم برج الجدي صحياً: لا ترفض دعوة الأصدقاء إلى مشاركتهم في نشاطات رياضية، فهي مفيدة لك.

ومن مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق

إيهاب توفيق

حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو مهنياً: تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى مشكلات مالية.

حظك اليوم برج الدلو عاطفياً: كثرة التعاطي باستخفاف مع الشريك قد تفضي إلى عواقب سيئة، وهذا لن يكون في مصلحتكما على الإطلاق، بادر إلى المعالجة فوراً.

حظك اليوم برج الدلو صحياً: تتجاوز مرحلة دقيقة كادت تلزمك الفراش طويلاً لو لم تقصد الطبيب في الوقت المناسب.

ومن مشاهير هذا البرج شيريهان

شيريهان

حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت مهنياً: تكون الاجواء متوتّرة والمشاحنات قويّة وقد تضطر للجوء إلى الزملاء للتوسّط أو لتطرية الأمور.

حظك اليوم برج الحوت عاطفياً: برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك العاطفي غير مريح.

حظك اليوم برج الحوت صحياً: قد يخيل إليك أنك تشعر بآلام في مختلف أنحاء جسمك، يستحسن مراجعة الطبيب.

ومن مشاهير هذا البرج وائل كفوري.

وائل كفوري