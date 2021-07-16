الجمعة 16 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

رسمياً.. الزمالك يتخذ أول إجراء قانونى ضد فرجانى ساسى

جريدة الدستور

أكدت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، أنها رفعت ملف اللاعب التونسى فرجانى ساسى بالكامل للفيفا للفصل فى موقف اللاعب الذى لم يستكمل عقده مع النادى حتى انتهاءه بنهاية الموسم الحالى فى مصر وفقا لبنود التعاقد.

وتستند اللجنة المكلفة فى شكواها إلى خطاب اتحاد الكرة للنادى الذى يؤكد أن الموسم  الحالى سوف ينتهى فى 26 أغسطس 2021 وكذلك موقع الفيفا الذى جاء فيه انتهاء الموسم فى مصر فى نفس الموعد.

وأكدت اللجنة أنها قد أودعت كامل مستحقات اللاعب المتبقة فى حسابه فى المدة القانونية بعد خصم قيمة الضرائب وفقا للقوانين المصرية والجزاءات الموقعة على اللاعب من المجالس السابقة وفقا للائحة النادى مثل كل اللاعبين.

وكانت اللجنة قد قامت بإخطار اللاعب بسداد كافة مستحقاته وضرورة الانتظام فى التدريبات مع الفريق حتى نهاية عقده ولكن اللاعب غادر للانضمام إلى منتخب بلاده قبل مواعيد الأجندة الدولية ولم يعود وأرسل عن طريق المحامى الخاص به ما يفيد أن الموسم انتهى بالنسبة له فى 30 مايو 2021 بالمخالفة لنصوص التعاقد.

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