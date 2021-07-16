آراب نيوز: الرئيس السيسي أكد استعداد مصر مساندة كل الدول الإفريقية

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "حياة كريمة" باستاد القاهرة الدولي، أمس الخميس، الذي أكد فيها أن المساس بأمن مصر "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، على خلفية أزمة مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن مصر مستعدة لمساعدة كل الدول الإفريقية، بما في ذلك السودان وإثيوبيا ، ولكن ليس على حساب إمدادات المياه في مصر.

ونقلت الصحيفة عن السيسي قوله "أكدنا دائما استعداد مصر لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي للشعبين السوداني والإثيوبي، لدينا في مصر قدرات مختلفة، وهي متاحة ليس فقط لإثيوبيا والسودان بل لكل أشقائنا في القارة الإفريقية، بشرط ألا يقترب أحد من مياه مصر".

وذكرت أن السيسي جدد تأكيده لأنه "لا مساس بالمياه الخاصة بمصر"، كما أشار إلى أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة جاء لوضع القضية على أجندة الاهتمام الدولي.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي حذر أيضا خلال فعاليات مؤتمر "حياة كريمة" من أن مصر لديها "خيارات متنوعة" لحماية أمنها القومي، ونقلت عنه بالقول "قبل أن يحدث أي شيء لمصر ، فهذا يعني أنني والجيش المصري غير موجودين".

وأوضحت أن السيسي دعا إلى اتفاق قانوني ملزم من أجل العيش في سلام ورخاء، حيث قال "نقول لكل الأشقاء في إثيوبيا والسودان، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعا، لنا ولكم، ونعيش كلنا في سلام وأمان، نقول هذا لكل من يهمه الاستقرار والتنمية".

وتأتي تلك التصريحات ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر "حياة كريمة" باستاد القاهرة الدولي برعاية الرئيس السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وتسهم مبادرة "حياة كريمة" في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل السكن الكريم والصحة والتعليم والبنية التحتية السليمة.