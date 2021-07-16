الجمعة 16 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

آراب نيوز: الرئيس السيسي أكد استعداد مصر مساندة كل الدول الإفريقية

السيسي خلال مؤتمر
السيسي خلال مؤتمر حياة كريمة

أبرزت صحيفة "آراب نيوز" تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مؤتمر "حياة كريمة" باستاد القاهرة الدولي، أمس الخميس، الذي أكد فيها أن المساس بأمن مصر "خط أحمر" لا يمكن تجاوزه، على خلفية أزمة مصر مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

ولفتت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أوضح أن مصر مستعدة لمساعدة كل الدول الإفريقية، بما في ذلك السودان وإثيوبيا ، ولكن ليس على حساب إمدادات المياه في مصر.

ونقلت الصحيفة عن السيسي قوله "أكدنا دائما استعداد مصر لنقل الخبرات في مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعي للشعبين السوداني والإثيوبي، لدينا في مصر قدرات مختلفة، وهي متاحة ليس فقط لإثيوبيا والسودان بل لكل أشقائنا في القارة الإفريقية، بشرط ألا يقترب أحد من مياه مصر".

وذكرت أن السيسي جدد تأكيده لأنه "لا مساس بالمياه الخاصة بمصر"، كما أشار إلى أن تحرك مصر في مجلس الأمن الدولي بشأن سد النهضة جاء لوضع القضية على أجندة الاهتمام الدولي.

 وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي حذر أيضا خلال فعاليات مؤتمر "حياة كريمة" من أن مصر لديها "خيارات متنوعة" لحماية أمنها القومي، ونقلت عنه بالقول "قبل أن يحدث أي شيء لمصر ، فهذا يعني أنني والجيش المصري غير موجودين".

وأوضحت أن السيسي دعا إلى اتفاق قانوني ملزم من أجل العيش في سلام ورخاء، حيث قال "نقول لكل الأشقاء في إثيوبيا والسودان، تعالوا نعمل اتفاق قانوني ملزم يحقق لنا الخير جميعا، لنا ولكم، ونعيش كلنا في سلام وأمان، نقول هذا لكل من يهمه الاستقرار والتنمية".

وتأتي تلك التصريحات ضمن فعاليات افتتاح مؤتمر "حياة كريمة" باستاد القاهرة الدولي برعاية الرئيس السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية.

وتسهم مبادرة "حياة كريمة" في تحسين حياة أكثر من نصف سكان مصر، من خلال وضع خارطة طريق تنموية متكاملة تتناغم أهدافها ومحاورها  مع أهداف التنمية المستدامة لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات تشمل السكن الكريم والصحة والتعليم والبنية التحتية السليمة.

صحيفة آراب نيوز السيسي استاد القاهرة الدولى مبادرة حياة كريمة سد النهضه

رئيس التحرير

وائل لطفي

«حياة كريمة».. حين تصطاد الدولة خمسة عصافير بمشروع واحد 

الأكثر قراءة

مراكز «لقاح كورونا» إجازة وقفة وأول أيام عيد الأضحى

توقيت صرف معاشات شهر أغسطس 2021| «موعد صرف المعاشات هذا الشهر»

«الصحة» تناشد المواطنين: تبرعوا بالدم لتوفير مشتقات البلازما

وزير قطاع الأعمال: تعديلات قانون 203 دعمت إصلاح منظومة الإدارة بالشركات العامة

بأسلوب كسر الباب.. القبض على عصابة تخصصت في سرقة المساكن بالمطرية

تعديل إجازة عيد الأضحى 2021.. موعد صلاة العيد الكبير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

التحرش بين الجريمة والعقاب

جلال حمام

أي رئيس هذا؟ (2)

د. القس صفوت البياضى

حدود وعلاقات

سمر عادل

«مشروع الشام الجديد».. ضرورته اقتصاديًا وسياسيًا

د. محمد عفيفي

فى ذكرى 23 يوليو «1-2»

ماجد حبته

الطريق إلى الحياة الكريمة

نرمين يسر

أن تستيقظ على طلاق مجاني!

د هند جاد

قانون جيهان...

صور

صباح الخير علي الشقيانيين

بيعيشوا آخر أيامهم.. سوق الأضاحي

حيل المصريين للهروب من الموجة الحارة

محطة تل أبيب

المزيد

مكالمة الـ40 دقيقة.. كواليس خطوات تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

الخارجية الفلسطينية تحمل الاحتلال المسئولية الكاملة عن عمليات التهجير القسرى

حملة لمنع تفريغ حمولة سفينة إسرائيلية فى ولاية نيوجرسى