الجمعة 16 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«الداخلية»: 7 شوادر بالقاهرة الكبرى لتوفير الأضاحي

الأضاحي
الأضاحي

تقدم وزارة الداخلية "مبادرة كلنا واحد" والتي بدأت فعالياتها منذ يوم الإثنين 28 يونيو الماضي، لتوفير كافة مستلزمات ومتطلبات المواطنين من سلع "غذائية استراتيجية، أساسية، لحوم الأضحية"– مستلزمات طبية وقائية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تيسيرًا على المواطنين.

وتقدم المبادرة بـ 19 موقعا من السلاسل التجارية الكبرى هي (خير زمان – هايبر وان – سبينيس -  كارفور – أولاد رجب – عبدالله العثيم – الفرجانى – هايبر الشرق – خير بلدنا – إكسيبشن – الراية – المحلاوى - هايبر الشرقية – هايبر بلس وعيد لبيب– مول القاهرة -  كازيون – أوسكار – العابد- أسواق فتح الله) بإجمالي (755) فرع على مستوى الجمهورية.

وتتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 40%.. وذلك بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).   

كما تم التنسيق مع مسئولي عدد من الكيانات التجارية الكبرى والموردين وإنشاء عدد 7 شوادر بالميادين الرئيسية بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية) بجوار بعض فروعهم لعرض وبيع (الأضاحى الحية بكافة أنواعها )، وذلك بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق وبنسب تخفيض تصل إلى 10%.

وزارة الداخلية لحوم الأضحي التجارية الكبرى الموردين مستلزمات طبية وقائية لحوم الأضحية

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وائل لطفي

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