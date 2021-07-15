فوائد وأضرار اللحوم الحمراء

مع اقتراب عيد الأضحى يقبل الكثيرين على تناول اللحوم الحمراء التي يعد تناولها صحي ومفيد نسبيا، حيث وجد الباحثون أن اللحوم الحمراء تحتوي على العناصر الغذائية الهامة، بما في ذلك البروتين و فيتامين B-12 ، والحديد.



وتعتبر الأطعمة التي أساسها الحيوانات، مثل اللحوم ومنتجات الألبان، المصادر الغذائية الرئيسية لفيتامين ب 12.

لهذا السبب قد يحتاج الأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا نباتيًا أو نباتيًا إلى تناول مكمل B-12 للوقاية من فقر الدم الناجم عن نقص B-12 .

القيمة الغذائية لكل 100 جرام من اللحوم الحمراء

وفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية فإن ما يعادل 100 جرام (جم) من اللحم المفروم غير المطبوخ يحتوي به 247 كالوري و19.07 جرامًا من الدهون و17.44 جرام من البروتين و1.97 ملليغرام من الحديد و274 مجم من البوتاسيوم و 4.23 مجم زنك بالإضافة إلى 2.15 ميكروجرام من فيتامين ب 12.

وامل تؤثر على القيمة الغذائية للحوم الحمراء

ويمكن أن تؤثر العديد من العوامل على القيمة الغذائية لقطعة معينة من اللحم على سبيل المثال: تتباين الأجزاء المختلفة من الحيوان في محتواها طاقتها من السعرات الحرارية والدهون.

وقد تكون القطع الأقل دهونًا من اللحوم الحمراء غير المصنعة ، مثل شرائح لحم الخاصرة أو لحم الخنزير المتن ، أكثر صحة من الأنواع الأخرى. هذا لأنها غير معالجة ولا تحتوي على ملح أو دهون زائدة أو مواد حافظة، خاصة أن اللحوم الحمراء المصنعة بما في ذلك لحم الخنزير المقد ، والهوت دوج، والسجق، والبولونيا، والسلامي، واللحوم المماثلة تحمل أعلى مخاطر المشاكل الصحية.

تناول اللحوم الحمراء مرتبط بمستوى الحديد في الدم

الحديد المتواجد في اللحوم الحمراء يعد مصدر جيد للجسم وعلى الرغم من أن العديد من الأشخاص يحصلون على ما يكفي من الحديد من وجباتهم الغذائية؛ إلا إن بعض الأشخاص معرضون لخطر الإصابة بنقص الحديد ، خاصة فئة الرضع ولأطفال الصغار والأشخاص الذين يعانون والسيدات الحوامل والإناث وقت الدورة الشهرية بشكل عام.

أضرار اللحوم الحمراء

هناك أدلة تشير إلى أن تناول الكثير من اللحوم الحمراء يمكن أن يزيد من خطر تعرض الشخص لبعض أنواع السرطان ، وأمراض القلب ومشاكل الكلى ومشاكل الجهاز الهضمي والوفيات.