الأربعاء 14 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

‏السعودية تجدد دعمها ومساندتها لمصر والسودان فى أزمة سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

جدد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، دعم المملكة للحقوق المائية المشروعة لمصر والسودان.

جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الوزراء السعودي اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، أن المجلس استعرض، مستجدات الأحداث وتطوراتها في المنطقة والعالم، مجددًا دعم السعودية ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة.

وجدد الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان دعوة المجتمع الدولي لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يحقق مصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة برعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

وكانت  السعودية أعربت الأربعاء الماضي، عن دعمها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، في إشارة إلى أزمة سد النهضة الإثيوبي.

وقالت المملكة إن السعودية تؤكد استمرار دعمها ومساندتها لكل من مصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من القاهرة والخرطوم والعالم العربي والقارة الإفريقية.

وأضافت أن السعودية تدعم جهود مصر والسودان لاحتواء هذه الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقًا لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها.

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا للخروج من هذه الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.

استهداف المملكة العربية السعودية مصر السودان الحقوق المائية دعم

رئيس التحرير

وائل لطفي

تجارة القبح

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