الثلاثاء 13 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء لتوفيق أوضاع المشتركين غير الشرعيين

الكهرباء
الكهرباء

توجه وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، متمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر علم جمهور المشتركين بشركات توزيع الكهرباء الحاليين والجدد إلى كيفية استخدامات الخدمات التي تقدمها المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء عبر موقعها الإلكتروني الرسمي المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء في عدة خطوات سهلة وبسيطة.

وكانت أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة متمثلة في الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن مد فترة تركيب العدادات الكودية للمشتركين غير الشرعيين والتحول من نظام ممارسة الكهرباء؛  إلي أخر شهر يوليو الجاري، وذلك في محاولة لتوفيق أوضاعهم التي كانت تمثل ثقبًا في محفظة الطاقة الكهربائية بالشبكة القومية لنقل الكهرباء.

وكانت أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن مد مهلة تقديم طلبات تحويل ممارسة الكهرباء إلى العداد الكودي إلى نهاية شهر يوليو الجاري 2021، بحيث تبدأ شركات توزيع الكهرباء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات.

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتقديم على عداد كودي

وتنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم الاثنين 29-3-2021، رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للتقديم على عداد كودي والتي يمكنك الدخول من خلال التالي:-  

1 - الدخول إلى المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من هنـــــــــــــا .

2 - اختيار منصة الخدمات الموحدة.

3 - تسجيل الدخول في حالة تسجيل الحساب من قبل، أو إضافة حساب جديد عن طريق إدخال رقم التليفون والاسم والبريد الإلكتروني.

4 - تعيين كلمة مرور.

5 - إدخال رقم بطاقة الرقم القومي، إذا كان المواطن حديثًا ولم ينتهى من إجراء خدمات عبر المنصة قبل ذلك.

6 - بعد إدخال البيانات المتعلقة بالفرد، والتعليق، يتم التحويل مباشرة إلى صفحات الخدمات الإلكترونية، التي تقدمها المنصة للجمهور.

7 - الضغط على تحويل طلبات الممارسات إلى العدادات الكودية.

8 - الضغط على طلب جديد وتسجيل البيانات مثل ادخال الاسم بالكامل، وعنوان تركيب العداد والمحافظة والمنطقة ورقم العقار الذي تقطن به.

 

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من هُنا.. رابط موقع وزارة الكهرباء الإلكتروني الرسمي لخدمات المشتركين

وعند القيام بإدخال كافة البيانات، والتأكد من صحتها، وفقا لما هو في البطاقة، يوضح المواطن نوع الوحدة المطلوب تركيب العداد لها، سواء كانت وحدات سكنية أو تجارية أو إدارية أو خدمات، وعدد الوحدات من خلال الاختيارات.

 

الأوراق المطلوبة للحصول على العداد الكودي

يتم إرفاق بعض الأوراق مع الطلب والتي تشتمل على:-

1 - صورة للعقار من الخارج.

2 - صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

3 - صورة من محضر شرطة الممارسة.

4 - رقم وتاريخ المحضر.

5 - تسجيل عنوان الوحدة على الخريطة.

6 - الضغط على إرسال الطلب لتسجيله.

المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء تحويل طلبات الممارسات العدادات الكودية الأوراق المطلوبة للحصول على العداد الكودي الشركة القابضة وزارة الكهرباء

رئيس التحرير

وائل لطفي

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