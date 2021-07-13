الثلاثاء 13 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

7 علامات لارتفاع ضغط الدم

أرتفاع ضغط الدم
أرتفاع ضغط الدم

لا توجد علامات تحذير جسدية لارتفاع ضغط الدم المستمر، ولهذا السبب أطلق عليه لقب “القاتل الصامت”، ومع ذلك يمكن أن يسبب ارتفاع ضغط الدم الشديد أحاسيس جسدية تنبهك للحاجة لرعاية طبية.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" أن ارتفاع ضغط الدم الشديد يمكن أن يتسبب في تلف أعضائك ويرتبط بمضاعفات تهدد الحياة.

وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى لارتفاع ضغط الدم الشديد، الشعور بالغثيان والقلق (عندما لا تكون هذه تجربة تشعر بها عادة).

ويمكن أن يكون القلق الشديد - عندما لا تعاني من اضطراب القلق ولا يوجد سبب للشعور بعدم الارتياح - أيضا علامة تحذيرية لأزمة ارتفاع ضغط الدم. ويتطلب ضيق التنفس والنوبات وعدم الاستجابة رعاية طارئة أيضا.

وفيما يلي سبع علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم الشديد:

1. ألم شديد في الصدر.

2. صداع شديد يصاحبه ارتباك وتشوش الرؤية.

3. الغثيان والقيء.

4. القلق الشديد.

5. ضيق في التنفس.

6. النوبات.

7. عدم الاستجابة.

وقالت "ديلي ميل": "قد يشمل علاج أزمة ارتفاع ضغط الدم دخول المستشفى للعلاج بالأدوية التي تؤخذ عن طريق الفم أو الوريد".

وقد تعني حالة ارتفاع ضغط الدم أنك تعاني حاليا من سكتة دماغية أو نوبة قلبية أو تعاني من قصور كلوي أو قلبي. ويمكن أن تُعزا حالة الطوارئ هذه إلى نسيان دواء ضغط الدم اليومي.

وعلى صعيد آخر، أعد المعهد الوطني للقلب والرئة والدم في الولايات المتحدة، دراسة حديثة، انتهت نتائجها إلى أن اضطراب انقطاع النفس في مرحلة الطفولة يزيد من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم في سنوات المراهقة، وفقا لموقع عيادة "مايو كلينك".

وذكرت الدراسة، أن انقطاع النفس الانسدادي النومي يشكل اضطرابا خطيرا يحدث أثناء النوم، إذ يؤدي إلى انقطاع النفس بشكل متكرر، ويبدأ أثناء النوم.

وأوضحت الدراسة أن انقطاع النفس اضطراب شائع يصيب الملايين حول العالم، بحيث يجعل الناس يتوقفون عن التنفس للحظات أثناء النوم، وفي حين أنه يصيب البالغين عادة، إلا أنه يصيب 10% من الأطفال في سن المدرسة.

وقالت الدراسة إن الأطفال الذين يعانون من انقطاع النفس الانسدادي أثناء النوم أكثر عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم بثلاث أضعاف عندما يصبحون في سن المراهقة.

وفي المقابل، فإن الأطفال الذين لا يحدث مع انقطاع للتنفس أثناء فرص إصابتهم بارتفاع ضغط الدم أقل بكثير، وضغط الدم عامل رئيسي يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب.

ارتفاع ضغط الدم ضغط ارتفاع ضغط الدم علامات تحذير الدم

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وائل لطفي

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