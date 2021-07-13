الثلاثاء 13 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

القبض على محفظ قرآن يدعى أنه المهدى المنتظر بالغربية

محفظ قرآن يدعى أنه
محفظ قرآن يدعى أنه المهدى المنتظر

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على محفظ قرآن يدعى "محمد. م. ح" مقيم بمركز قطور بسبب ترويجه لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، وادعائه أنه المهدى المنتظر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اقتيادة إلى ديوان مركز قطور. 

وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة. 

وشهد مركز قطور بمحافظة الغربية قيام محفظ قرآن يدعى "محمد .م. ح" بتعليق يافطة على باب منزله مكتوب عليها "دار المهدي المنتظر لتحفيظ القرآن الكريم".

وأدعى محفظ القرآن، من خلال ظهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه المهدي المنتظر وأننا في زمن المسيح الدجال وأن أعوان المسيح الدجال يطاردونه ويقفون في طريقه لاعاقته.

وأوضح أن سبب تعليقه لليافطة أنه يمشي بأمر من الله ويتلقى تعليمات من الله، مضيفا أن المسيح الدجال ظهر له في منام وتحدث معه ودار بينهما حوار، وقال إنه مواطن عادي لكنه يتميز عننا ويمكن للناس قوية الإيمان أن تعرفه. 


ولقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها إثر تعديه عليها بالضرب بشومة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، بسبب خلافات الزوجية. 

وتلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "نهى. م. ا" 37 عاما جثة هامدة وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها على يد زوجها "وائل. ج" 40 عاما، سائق توك توك، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بشومة على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

تم القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة. 

القبض على محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة «العمل» التى أحيتها 30 يونيو

الأكثر قراءة

رابط التسجيل فى وزارة الصحة المصرية لتلقى لقاح كورونا

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من السجائر الإلكترونية

إخلاء سبيل فتاة «التيك توك» ريناد عماد بكفالة 20 ألف جنيه

17 مصابًا بانقلاب أتوبيس فى المنوفية

القبض على محفظ قرآن يدعى أنه المهدى المنتظر بالغربية

الكويت تغلق جميع أنشطة الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمد فياض

صحيفة دار العلوم المُحكمة.. وشقة التوفيقية.. وتمجيد حسن البنا

د.أحمد الخميسى

ذكرى غسان كنفانى

ماجد حبته

نفق «الوباء» لا يزال ممتدًا!

الحسين عبدالرازق

الدفعة «٥١» طب بنات الأزهر!

محمود خليل

«خبيئة المرحاض».. كيف أبدع أثرياء المصريين فى إخفاء أموالهم؟

ماجد حبته

أعلام «طالبان» في جنازة!

محمد مرعي

«حياة كريمة» واستهداف 58 مليون مصرى

د. منى حلمى

"أسمهان" أصل الغناء وُلدت وماتت فى الماء "أصل الحياة"

صور

جنازة شقيق رامى صبرى

«القفشة ممكن».. الأهلي يهزم المقاصة برباعية

المنتخب الأولمبي يخضع لمسحة كورونا قبل السفر إلى طوكيو

محطة تل أبيب

المزيد

رجل الموساد .. من هو "إيال هولتا" مستشار الأمن القومى الإسرائيلى الجديد؟

الإمارات تفتتح رسميًا سفارتها فى تل أبيب الأربعاء المقبل

اللقاء الأول.. تعليق وزير الخارجية الإسرائيلى على اجتماعه مع سامح شكرى