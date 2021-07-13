القبض على محفظ قرآن يدعى أنه المهدى المنتظر بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من إلقاء القبض على محفظ قرآن يدعى "محمد. م. ح" مقيم بمركز قطور بسبب ترويجه لأفكار مغلوطة عن الدين الإسلامى، وادعائه أنه المهدى المنتظر، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتم اقتيادة إلى ديوان مركز قطور.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

وشهد مركز قطور بمحافظة الغربية قيام محفظ قرآن يدعى "محمد .م. ح" بتعليق يافطة على باب منزله مكتوب عليها "دار المهدي المنتظر لتحفيظ القرآن الكريم".

وأدعى محفظ القرآن، من خلال ظهوره عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أنه المهدي المنتظر وأننا في زمن المسيح الدجال وأن أعوان المسيح الدجال يطاردونه ويقفون في طريقه لاعاقته.

وأوضح أن سبب تعليقه لليافطة أنه يمشي بأمر من الله ويتلقى تعليمات من الله، مضيفا أن المسيح الدجال ظهر له في منام وتحدث معه ودار بينهما حوار، وقال إنه مواطن عادي لكنه يتميز عننا ويمكن للناس قوية الإيمان أن تعرفه.



ولقيت ربة منزل مصرعها على يد زوجها إثر تعديه عليها بالضرب بشومة بمنطقة العجيزي بدائرة قسم أول طنطا، بسبب خلافات الزوجية.

وتلقى اللواء هانى مدحت، مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم أول طنطا بورد بلاغ باستقبال مستشفى طنطا الجامعي "نهى. م. ا" 37 عاما جثة هامدة وبها إصابات ظاهرية وكدمات في مختلف أنحاء جسدها ونزيف في المخ.

على الفور، انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل البلاغ وتبين من المعاينة والفحص أن المجني عليها لقيت مصرعها على يد زوجها "وائل. ج" 40 عاما، سائق توك توك، بسبب نشوب مشادات كلامية بينهما تطورت إلى قيام زوجها بالتعدي عليها بالضرب بشومة على الرأس، بسبب خلافات الزوجية.

تم القبض على الزوج، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في ظروف وملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة.