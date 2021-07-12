الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«جثة في جراج».. مصرع شاب في ظروف غامضة بأشمون

صوره من موقع الحادث
صوره من موقع الحادث

عثر أهالي مدينة أشمون في المنوفية، اليوم الإثنين، على جثة شاب في العقد الثاني من العمر داخل «جراج المساكن» بالقرب من «مزلقان أشمون» في ظروف غامضة، وعلى الفور تم إبلاغ مركز الشرطة بالواقعة لمعرفة ملابسات الحادث. 

تلقّى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء عبدالله جلال مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من الأهالي إلى مركز شرطة أشمون بعثورهم على جثة شاب متوفى وفي جراج المساكن بالقرب من مزلقان أشمون وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة. 

وعلى الفور انتقلت قوة من مركز شرطة أشمون بقيادة المقدم مصطفى حسانين رئيس المباحث ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أشمون العام للعرض على الطبيب الشرعي ومعرفة سبب الوفاة. 

 

جديد وفاة محافظة المنوفية مستشفى تفاصيل مزلقان مركز شرطة

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