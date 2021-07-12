الإثنين 12 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

صندوق علاج الإدمان: تعاطي الشباب في سن 15 إلى 20 سنة يصل إلى 46%

إدمان
إدمان

أعلن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال الـ 6 أشهر الأولى من 2021، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة 46.87% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و 33 % بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة، بينما جاء فى سن أقل من 15 سنة نسبه 14.30%. 

 

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 55.87 % من المتصلين خلال الستة أشهر الماضية لا يعملون، و44.83 % يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.

 

وأضاف الصندوق عبر موقعه الإلكتروني، أنه يتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوقف التدهور العضوى والنفسى الناتج عن التعاطى، من خلال فريق من الأطباء المتخصصين فى علاج الإدمان والذين يقومون بالكشف على الحالات وعمل تقييم إكلينيكى لها، كذلك عمل جلسات تحفيزية ثم يقوم الفريق المكون من الطبيب المعالج والأخصائي النفسي للمتابعة بوضع الخطة العلاجية للمريض ومتابعته فى فترة ما بعد العلاج و تتضمن محورين أساسيين:-     

        

الأول: يختص بالاتصالات الهاتفية التى ترد للخط الساخن والذي يعمل 24 ساعة يومياً طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية.

 

والمحور الثاني: يهتم بالخدمات العلاجية التي تقدم للمترددين على الخط الساخن للعلاج.

 

من جانبه، أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن- مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أنه في ظل جائحة فيروس كورونا يستمر الصندوق في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مع اتخاذ الإجراءات الوقائية وأيضا تقديم خدمات الدعم النفسي للمتعافين من تعاطى المخدرات.

 

جدير بالذكر، أن وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، أعلنت أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق " 16023 " خلال الـ ‪6‬ أشهر الأولى من عام 2021 بلغ 63 ألف و540 مريض.

وزيرة التضامن فيروس كورونا الدكتورة نيفين القباج تعاطي المخدرات جائحة فيروس كورونا الخدمات العلاجية الخطة العلاجية صندوق مكافحة وعلاج الإدمان

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