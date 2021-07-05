موعد حملة تطعيم شلل الأطفال 2021

يبحث العديد من المواطنين عبر محركات البحث الإلكترونية خلال الأيام الحالية عن موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021، لذا ترصد الدستور التفاصيل في التقرير التالي.



موعد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال 2021

وتنشر "الدستور" مواعيد حملة التطعيم ضد شلل الأطفال، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة والسكان، حيث أشارت الوزارة إلى أنه سيتم إطلاق حملتين ضد شلل الأطفال خلال شهر يوليو الجاري.

وسيتم إطلاق الحملتين في جميع أنحاء الجمهورية، للأطفال من عمر يوم، حتى خمس سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين داخل مصر.

مراكز انتشار الحملة

وسيتم نشر مراكز الحملة، في الشوارع والميادين والنوادي والوحدات الصحية للوصول للمستهدف من الحملة، وهو 17 مليون طفل، لتعزيز مناعتهم.

وتتضمن تطعيمات الأطفال التالي:

1- تطعيمات تتم في أول 24 ساعة من عمر الطفل، تطعيم الأطفال الكبدي الفيروسي B، وكبدي رضع، تطعيم ضد شلل الأطفال الجرعة الصفرية «نقطتين على اللسان» والتطعيم ضد الدرن BCG حقنا داخل الجلد في الطبقة الأولى أعلى الذراع الأيسر للطفل.

- تطعيمات للأطفال الذين يبلغ أعمارهم شهرين، تطعيم ضد شلل الأطفال، تطعيم خماسي ضد الدفتيريا والسعال الديكي والتيتانوس، وتطعيم الالتهاب الكبدي الفيروسي B و الإنفلونزا البكتيرية حقنا بالعضل فى الجزء الخارجى من منتصف الفخذ الأيمن.

- تطعيمات للأطفال الذين أعمارهم 4 و6 و9 أشهر تطعيم ضد شلل الأطفال.

- تطعيمات للأطفال في عمر 12 شهرا، تطعيم ضد شلل الأطفال والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية.

- تطعيمات للأطفال في عمر 18 شهرا، تطعيم ضد السعال الديكي والحصبة والنكاف والحصبة الألمانية والدفتيريا.



مواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت عن خطة لمواجهة النوع الجديد من شلل الأطفال، وذلك بإدراج طعوم جديدة بجدول تطعيمات الأطفال الروتينية، حيث تم إدراج جرعتين إضافيتين من تطعيم شلل الأطفال بالحقن في العضلة الأمامية للفخذ الأيسر عند عمر شهرين، و6 أشهر، وذلك بالإضافة إلى الجرعة الحالية عند 4 أشهر، ليصبح التطعيم ضد شلل الأطفال، عند عمر شهرين، 4 شهور، و6 شهور، بإجمالي 3 جرعات.