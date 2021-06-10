هدده بـ«فيديو فاضح».. تأجيل محاكمة مدرب كرة بتهمة «هتك عرض» لاعب في حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة مدرب كرة قدم بتهمة هتك عرض لاعب في حلوان لجلسة 4 أغسطس.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد عطية وعضوية المستشارين حسن حسين عيسى، وإبراهيم فهمي عبد الرحمن صقر، الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ياسر عبد العاطي.

قرار إحالة المتهم للجنايات

وكشف أمر الإحالة أن المتهم “محمد .ع ” وشهرته كابتن "ألو" 30 سنة مدرب كرة قدم في منطقة حلوان، وفي غضون شهر مارس 2020 بدائرة قسم حلوان، خطف المجني عليه الطفل “عبدالله .م” بطريقة التحايل تارة بأن استدرجه إلى مسكنه وعرض عليه مبلغا من المال وهاتف محمول على سبيل المكافآة مستغلا حداثة سنه، وبطريق الإكراه تارة أخرى بأن قام بالتهديد بإفشاء مقاطع جنسية مصورة له، وتمكن بتلك الوسيلة من بث الرعب في نفسة بما دعاه للامتثال لأوامر المتهم.

وأوضحت أدلة الثبوت والإدانة في قرار إحالة المتهم للجنايات، أنه قد اقترنت جناية هتك العرض بأخرى، أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض المجني عليه الطفل بالقوة والتهديد في واقعتين متتاليتين أولهما، بأنه أشهر في وجهه سلاحا أبيض "سكين"، مهددا إياه به طالباً منه انتزاع ملابسه فامتثل المجني عليه إلى أمره كافا عن عورته، واستطالت يد المتهم لمواضع عفته ثانيهما بأن قام بتهديده بالمقاطع المصورة فا متثل له المجني عليه خوفا من فضح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك بمواضع عفته محاولا الاعتداء الجنسي عليه وذلك حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر 18 سنة ميلادية، وكان المتهم من أحد متولي ملاحظته.

وأشار قرار الإحالة إلى أن المجني عليه امتثل إلى أوامر المتهم خوفا من افتضاح أمره فقام بحسر ملابسه عنه والإمساك بمواضع عفته، حال كون المجني عليه لم يبلغ من العمر 18 سنه.

وتابعت النيابة العامة في قرار الإحالة، أن المتهم اعتدى على حرمة الحياة الخاصة بالطفل المجني عليه بأن قام بتسجيل والتقاط مقاطع مصورة له حال قيامه بارتكاب الجريمة موضع الاتهام السابق، وكان ذلك بغير رضاء المجني عليه.

شهادة الشهود

وشهد المجني عليه “عبدالله .م ” 14 سنة طالب مقيم في حلوان، أنه منذ بداية عام 2020 ونظرا لتفوقه في رياضة كرة القدم، سجله والده في نادي رياضي محل عمل المتهم في القضية، واعتاد التقابل مع المتهم في التدريبات التي جمعت بينهما، وفي إحدى الأيام طلب منه الحضور إلى مسكنه لتسليمه مبلغا ماليا وهاتفا محمولا على سبيل المكافأة لتغلبهم على فريق آخر، فامتثل له، وبالدخول إلى شقته وفوجئ بالمتهم مشهرا في وجهه سلاح أبيض مهددا إياه، وطلب منه خلع ملابسه والدخول إلى غرفة النوم، فامتثل إلى أمره، وحال ذلك ذلك قام المتهم بملامسة مواضع حساسه من جسده، وتلاحظ قيامه بتصويره في ذلك الوضع ففر هاربا.

وأضاف المجني عليه، أنه في اليوم التالي وحال مباشرته التدريب، فوجئ بالمتهم يقوم بالتلويح له بهاتفه المحمول وطلب منه التوجه إلى مسكنه وإلا سيقوم بإفشاء المقطع المصور لوالده، فامتثل المجني عليه إلى أمره، فقام المتهم بالتعدي عليه جنسياً.

