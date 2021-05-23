تعرف على رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

نستعرض لكم خلال التقرير التالى رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى، وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموقع الإلكترونى التابع لها ليتعرف كافة المواطنين على مستوى الجمهورية من الاستهلاك الشهرى لفاتورة الكهرباء، بحسب الشركة التابع لها المواطن، وأيضا التعرف على المبلغ المستحق لكل مواطن.

وتقوم الحكومة المصرية بكافة الجهود في إطار تطوير المنظومة التكنولوجية لجميع الوزارات، لتقديم كافة المساعدة والتسهيل على المواطنين المصريين في الحصول على خدماتهم، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي المتبع في جميع الدول على مستوي العالم.

رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى

يمكن لجميع المواطنين التعرف على الاستهلاك الشهرى لفاتورة الكهرباء، حيث يوجد العديد من الشركات وهي شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، وشركة القناة لتوزيع لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء، وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، ولديكم الخطوات التالية لمعرفة كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء:

- الدخول على الرابط الإلكتروني للمنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، من هنا.

- ثم اختيار ايقونة قراءة العداد.

- بعد ذلك كتابة الأرقام المدونة بالعداد كما هي.

خدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء

- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

- تغير اسم صاحب العداد.

- تقديم طلب فحص العداد.

- تقديم طلب رفع العداد.

- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

وقدمنا لكم خلال التقرير السابق جميع المعلومات عن رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء شركة مصر الوسطى، وخدمات المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، ويمكن لأي مواطن في كافة المحافظات على مستوى الجمهورية، التعرف على الاستهلاك الشهرى لفاتورة الكهرباء من خلال اتباع الخطوات السابقة.