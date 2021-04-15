تردد قناة النهار الحالي وخريطة مسلسلات وبرامج رمضان 1442 ومواعيد عرضها

مع بدء شهر رمضان المبارك 2021 يدير كثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة تردد قناة النهار الحالي وخريطة المسلسلات والبرامج والذي حظي على أعلى نسب مشاهدة خلال الساعات القليلة الماضية، لذلك تستعرض “الدستور” من خلال هذا التقرير أبرز البرامج والمسلسلات التي تعرض عبر شاشة قناة النهار.

تردد قناة النهار الحالي وخريطة المسلسلات والبرامج



عادة ما يبحث محبو متابعة الدراما الرمضانية على تردد قناة النهار وذلك لغنى محتواها خلال اليوم بمجموعة مميزة من المسلسلات والبرامج المختلفة الهادفة والتي تخاطب جميع فئات الأسرة المصرية، لذلك يمكن ضبط تردد قناة النهار الجديد 2021 على القمر الصناعي المصري نايل سات عبر 11785 واستقطاب رأسي ومعدل الترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.

خريطة المسلسلات عبر قناة النهار

تقدم مجموعة قنوات النهار عبر خريطتها خلال شهر رمضان مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية يأتي على رأسها مسلسل المداح بطولة الفنان حمادة هلال في الساعة التاسعة مساءً والساعة العاشرة مساء على شاشة قناة النهار دراما، فيما يتم عرض مسلسل بنت السلطان بطولة الفنانة روجينا الساعة الثامنة مساء على شاشة قناة النهار والساعة التاسعة على شاشة قناة النهار دراما.

ويعرض مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة والفنان أحمد السعدني في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قناة النهار والساعة الحادية عشر على شاشة النهار دراما بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المسلسلات والأعمال الفنية المميزة التي يتنافس فيها نخبة من نجوم الفن.

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معلومات عن شبكة قنوات النهار

مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية تعرض عبر تردد قناة النهار الحالي وخريطة المسلسلات والبرامج والتي تقدم مجموعة مميزة البرامج السياسية والفنية والثقافية والدينية والترفيهية بالإضافة إلى مجموعة مميزة من المسلسلات التي تخاطب كافة فئات المجتمع المصري.