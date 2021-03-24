



تفاصيل مسلسلات رمضان المعروضة عبر تردد قناة النهار 2021





يمكن لمحبي مارثون الدراما الرمضانية متابعة العديد من المسلسلات المميزة على شاشة مجموعة قنوات النهار عبر القمر الصناعي المصري نايل سات على ترددها الجديد 11785 واستقطاب عمودي ومعدل ترميز 27500 ومعامل تصحيح الخطأ 5/6 حيث تعرض القناة خلال الموسم الرمضاني 2021 مسلسل ابن الاندال بطولة الفنان أحمد زاهر ومجموعة هائلة من نجوم الفن والذي كان على خريطة مسلسلات رمضان 2020 ولكن تم تأجيله بسبب أزمة فيروس كورونا إلى مارثون 2021





مسلسلات رمضان 2021 على النهار





تعرض قناة النهار مجموعة هائلة من المسلسلات المميزة خلال شهر رمضان المبارك أبرزها مسلسل الطاووس بطولة الفنان السوري جمال سليمان والفنانة سهر الصائغ ومسلسل المداح للفنان حمادة هلال ومسلسل بنت السلطان للفنانة روجينا والفنان باسم سمرة ومسلسل زي البيت الوقف بطولة الفنانة زينة والفنان أحمد صلاح السعدني ومسلسل فارس بلا جواز بطولة الفنان مصطفى قمر ومسلسل ولاد ناس للفنان صبري فواز والفنانة رانيا فريد شوقي ومسلسل رهبة بطولة الفنان فتحي عبد الوهاب ومجموعة هائلة من النجوم





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مسلسلات رمضان 2021





تفاصيل مسلسلات رمضان المعروضة عبر تردد قناة النهار 2021 التي يبحث عنها مشاهدي الدراما الرمضانية حيث يعرض باقي القنوات مجموعة مميزة من الأعمال الدرامية أبرزها مسلسل اللي ملوش كبير بطولة الفنان أحمد العواضي والفنانة ياسمين عبد العزيز ومسلسل ضد الكسر بطولة الفنانة نيللي كريم ومسلسل القاهرة كابول بطولة فتحي عبد الوهاب والنجم خالد الصاوي والفنان طارق لطفي.

يدير الكثير من عشاق الدراما الرمضانية محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةوالتي حظيت على أعلى نسب مشاهدة خلال الآونة الأخيرة لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير مسلسلات رمضان وتردد قناة النهار الجديد عبر القمر الصناعي المصري نايل سات لمتابعة مسلسلات رمضان