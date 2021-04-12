فرنسا تسمح ببيع اختبارات كورونا في الصيدليات العامة

سمحت السلطات الصحية الفرنسية، الاثنين، ببيع الاختبارات التي تخص فيروس كورونا في الصيدليات العامة.وأوضحت السلطات، وفقا لقناة (فرانس 24)، أن الاختبارات الذاتية ستكون لمن تفوق أعمارهم الـ15 عاما، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في إطار المحاولة لتقديم حلول إضافية للكشف عن فيروس كورونا، كما كشفت أن سعرها سيبلغ 6 يوروهات وسيتم توزيع نحو مليون اختبار ذاتي في أرجاء البلاد.