مستشار رئيس الوزراء والمتحدث يهنئان الصحفيين والإعلاميين بحلول شهر رمضان

أرسل هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، والمستشار نادر سعد المتخدث باسم رئاسة الوزراء، برقية تهنئة للصحفيين والاعلاميين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم جاء نصها كالتالي:السادة الكتاب والصحفيون والإعلاميون المتابعون لأنشطة وفعاليات مجلس الوزراء،،،تحية طيبة وبعد،،،يطيب لنا، في المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء: أن نستثمر مناسبة حلول شهر رمضان المعظّم؛ للتعبير عن مشاعر الوُد الصادقة لزملائنا من الكتاب والصحفيين والإعلاميين، الذين يتابعون أنشطة وفعاليات مجلس الوزراء، ونتقدم لكم جميعًا، اليوم، بأخلص التهاني وأصدق التمنيات، بأن يعيد الله عليكم هذا الشهر الفضيل وأنتم جميعا في أفضل حال، وأن تكون مصرنا الحبيبة في أمن وخير ورخاء.وبهذه المُناسبة، فإننا نُثمن الجهود التي تبذلونها لمتارك، وهو مواجهة الشائعة بالحقيقة؛ وتوفير المعلومة الصحيحة، والخبر الصادق؛ سعيًا لاستكمال بعة أنشطة الحكومة في مختلف القطاعات، مُتطلعين إلى استمرار العمل يدا بيد لتحقيق هدف مُشتمسيرة تنمية وطننا الغالى.