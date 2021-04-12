محافظ بورسعيد: تكثيف أعمال تعقيم وتطهير كافة المناطق على مدار اليوم

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، عن تكثيف واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمرافق على مستوى المحافظة وعلى مدار الساعة من خلال التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المختصة وتضافر الجهود في مناطق التجمعات والأحياء والمديريات والشوارع والميادين والمرافق والمستشفيات على مدار اليوم حتى تنقضى هذه المرحلة بسلام.يأتى ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.ووجه محافظ بورسعيد بتكثيف حملات التعقيم والتطهير بشكل مضاعف خلال هذه الأيام والذى تتطلب العمل ليلا ونهارا لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من الفيروس المستجد كورونا.وأضاف المحافظ أن هناك أطقم فنية مدربة تقوم بأعمال التطهير بالتوازي بعدد من المناطق في وقت واحد، حيث تم تطهير مناطق (ديوان حي العرب _ ديوان عام المحافظة _ مستشفي الحميات _مستشفى التضامن _ سوق العصر (٢،١) _ ديوان حى الزهور _ مجمع المحاكم).وناشد المحافظ المواطنين بضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بالحفاظ على الصحة العامة وعدم الاختلاط، واستخدام المستلزمات الطبية الوقائية عند الخروج من المنزل، والحفاظ على ترك مسافة مترا بين جميع المواطنين، مؤكدا أن تكاتف الجميع والالتزام هو الطريق الوحيد للخروج من هذه المرحلة.