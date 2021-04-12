«الفانوس والسبحة مع الصليب» في مدرسة بالمنيا: «رمضان يجمعنا» (صور)

في مبادرة جميلة من مدرسة البريطانية بالمنيا الجديدة، قررت المدرسة تنمية روح أبناء الوطن بين طلابها بفوتوسيشن للطلاب وهم يحملون المسبحة وفانوس رمضان والصليب تحت هاشتاج "رمضان يجمعنا".يقول طلال معوض رئيس مجلس إدارة المدرسة، إن المدرسة منذ بدأت تنتهج فكر التعليم الخالي من التوجهات الدينية وفي حفل الحج استقبل الطلاب المسيحيون زملائهم بالورود والحلوى.وأضاف معوض لـ"الدستور": نحن نستغل أي مناسبة دينية لتعميق فكر قبول الآخر، لافتا إلى أن الطلاب المشاركين في المبادرة هم شادي ميلاد فيليب وكريستيانو مينا رمزي وهارون مصطفي حمدي ومحمد أحمد غلاب..