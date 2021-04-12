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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

لمواجهة التلوث.. تنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه «مصرف كيتشنر»

الإثنين 12/أبريل/2021 - 09:43 ص
اللجنة المختصة بأعمال
اللجنة المختصة بأعمال مشروع
وائل القمحاوى
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عقدت اللجنة المختصة بأعمال مشروع تأهيل وتحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر والتابعة لقطاع التخطيط بوزارة الموارد المائية والري، اجتماعًا لها برئاسة المهندس وليد حقيقي رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث.

وضم الاجتماع، وحدة إدارة المشروع واستشاري المشروع، لاستعراض ومناقشة التقدم في أنشطة المرحلة الاستهلالية من المشروع، وذلك عقب الإنتهاء من أعمال التقييم الفنى والمالى والترسية على أحد المكاتب الاستشارية، لتنفيذ مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر يهدف لتقليل التلوث.

واستعرض الاجتماع، الإجراءات المستقبلية للبدء فى تنفيذ المشروع لتحسين الوضع الصحي والبيئي للمصرف بمساحة 588 فدانا، ويخدم  2.4  مليون مواطن فى ثلاث محافظات بالدلتا، وذلك من خلال تعاون بين وزارات الموارد المائية والرى والإسكان والتنمية المحلية، بقرض من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبى، بهدف إزالة أو تقليل التلوث فى المصرف والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي.

كما ناقش الإجتماع تنفيذ المرحلة الاستهلالية للمشروع ومكونات المشروع فيما يخص أعمال وزارة الموارد المائية والرى، التى تتضمن تنفيذ أعمال لتأهيل المصرف وفروعه وتدعيم الجسور، وإنشاء وتأهيل محطات الرفع وأعمال صناعية على المصارف مثل السحارات والكبارى، بالإضافة إلى تركيب نظام مراقبة لنوعية وتصرف المياه بالمصرف وتطوير الرى والري الحديث في الأراضي التابعة.

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