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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

النمسا تنسق مع تونس ودول غرب البلقان في مكافحة الهجرة غير الشرعية

الأحد 11/أبريل/2021 - 09:32 م
كارل نيهمر
كارل نيهمر
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أكد كارل نيهمر وزير داخلية النمسا أن بلاده تنسق مع تونس ودول غرب البلقان لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لافتا إلى قيامه بجولة لإجراء محادثات مع نظرائه في دول غرب البلقان يوم 27 أبريل الجاري.

وقال نيهمر - في تصريحات له اليوم الأحد - إن النمسا شاركت في تدريب حرس الحدود في تونس على تطوير القدرات للتغلب على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود.

وأضاف الوزير "أن هناك مشروعا تجريبيا لتوطين المهاجرين الذين يصعب عودتهم بلدانهم الأصلية في البوسنة مع تكثيف الجهود لوقف تهريب البشر والإتجار بهم من خلال التصدي للعصابات المتخصصة في تحقيق أرباحها من معاناة اللاجئين".

وذكر الوزير أنه سوف يجرى يوم 27 أبريل الجاري محادثات مكثفة مع نظرائه في مقدونيا الشمالية والبوسنة والهرسك وصربيا لبحث تطوير التعاون المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

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