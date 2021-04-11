حموكشة بالشيكولاته: أحارب اكتئاب الناس بالابتسامة

«محمد حموكشة»، شاب عشرينى استطاع أن ينشر البهجة من خلال فيديهات يقوم برسم البسمة من خلال توزيع الشوكولاته على المارة فى الشارع من خلال "السلام باليد"."الدستور" توصلت مع محمد الذي أكد أنه طالب في كلية التجارة ويبغ من العمر 24 عامًا، مؤكدًا أن الكثيرين يحتاجون لرسم البسمة والبهجة خاصة المارة فى الشوارع والمواصلات العامة.«بحارب الاكتئاب بالبسمة» قال محمد الشهير بحموكشة إن الموضوع بدأ بالصدفة، ففى أحد الأيام كنت مكتئب فقررت أن أحارب "الاكتئاب" من خلال الابتسامة والحلوى، مضيفًا أن ضغوط الحياة تسببت بشكل كبير فى إصابة البعض بـ"الخنقة"، فضلًا عن انتشار فيروس كورونا الذى أصاب البعض بالتوتر.وعن شهر رمضان، قال محمد إنه يسعى لأفكار فيديوهات لرسم البسمة خلال أوقات الصيام، لافتًا إلى أن شهر رمضان منبع للتسامح والسعادة.