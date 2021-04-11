تفويض وزيرة التضامن في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الوزراء

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتفويض وزيرة التضامن الاجتماعي نيڤين القباج في مباشرة بعض اختصاصات رئيس الوزراء.وبحسب القرار، تُفوَّض وزيرة التضامن الاجتماعي في مباشرة اختصاصات رئيس الوزراء النصوص عليها في المادتين 55 و56 من قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.