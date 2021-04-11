تصدر جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021، محركات البحث الشهيرة خلال هذه الساعات، من جانب أولياء الأمور والطلاب بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، خلال الأيام الماضية، جداول الامتحانات التجريبية للصف الثالث الثانوى، لمعرفة النظام التعليمي الجديد والتدريب عليه، لاجتياز الامتحانات الأساسية نهاية العام.





موعد إعلان جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021

"الدستور" ترصد خلال السطور القادمة موعد إعلان جدول الامتحان التجريبي للصف الثالث الثانوي 2021 .





من المقرر أن يؤدي طلاب الصف الثالث الثانوي امتحانات شهر أبريل من يوم 18 أبريل وتستمر حتى يوم 22 من الشهر ذاته، بينما يؤدي الطلاب امتحانات شهر مايو المقبل، من يوم 23 حتى يوم 27 مايو المقبل.





حيث يردي الطلاب اليوم الأول من امتحانات شهر مايو يوم الأحد الموافق 23 ، مواد اللغة العربية، ومادة اللغة انجليزية، ومادة اللغة الثانية الفرنساوي.





وأما اليوم الثاني، يوم الثلاثاء الموافق 25 من شهر مايو القادم 2021، يؤدي الطلاب مواد، مادة التاريخ وفيزياء، ومادة علم النفس والأحياء والرياضيات البحتة.





وأما يوم الخميس الموافق 27 من شهر مايو القادم 2021، يؤدي الطلاب الامتحانات في مادة الجغرافيا والكيمياء، ومادة الفلسفة والجيولوجيا والرياضيات التطبيقية.





تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن امتحانات التجريبي





نبهت وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى، على جميع المديريات التعليمية بجميع محافظات مصر بسرعة تشكيل لجنة للاستعداد لامتحانات الثانوية العامة، ودراسة الأمر من كافة الجوانب تسهيلا على الطلاب، ويجب أن تكون اللجنة مكونة من مسئول التطوير التكنولوجي بالإدارة التعليمية ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات بالإدارة التعليمية ومسئول التطوير التكتولوجي بكل مدرسة ثانوية ومدير إدارة التعليم الثانوى بالإدارة، وذلك لإعداد كشوف 303 مقارات الخاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة.









وتقوم اللجنة المشكلة لمتابعة امتحانات التجريبي، حيث تختص بمراجعة الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة بالشبكة، وعدد الطلاب المقيدين بالمدرسة في الثانوية العامة، والفصول المجهزة والصالحة لإجراء الامتحانات بداخلها الحجرات الموجودة بالمدرسة وغير متصلة بالإنترنت ويمكن تجهيزها لأداء الامتحانات.







