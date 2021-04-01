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الخميس 01 أبريل 2021 الموافق 19 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

أول قرار رسمى لنواب امتحانات الثانوية العامة بشأن الامتحان التجريبى

الخميس 01/أبريل/2021 - 02:49 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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أرسل الدكتور رضا حجازي والدكتور أحمد الضاهر، نواب رئيس عام امتحانات الثانوية العام، اليوم، خطابًا رسميًا لجميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، بشأن الاستعداد لعقد الامتحانات التجريبية للثانوية العامة.

وطالب حجازي والضهر خلال الخطاب، المديريات التعليمية بتشكيل لجنة مكونة من مسئول التطور التكنولوجي بالإدارة، ومدير إدارة شئون الطلبة والامتحانات، ومسئول التطوير بكل مدرسة ثانوي، ومدير إدارة التعليم الثانوي بالإدارة، لإعداد کشوف 303 مقرات خاصة بلجان سير امتحانات الثانوية العامة موضحًا بها:

1- عدد الفصول المجهزة والصالحة للامتحانات الإلكترونية والمتصلة بالشبكة.
2- عدد الطلاب المقيدين بالمدرسة بالصف الثالث الثانوي.
3- سعة الفصول المجهزة والصالحة لأداء الطلاب الامتحانات داخلها.
4 - الحجرات الموجودة بالمدرسة وغير المتصلة بالإنترنت والتي يمكن تجهيزها لتكون صالحة لأداء الامتحانات.

وشدد الخطاب على مديريات التعليم، بضرورة تسليم كشوف 303 مقرات بمقر لجان الإدارة التابعة لقطاعكم في موعد غايته 11 أبريل 2021، مع اعتبار الموضوع مهما وعاجلا.

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