الكرملين: لن يسمح أحد باندلاع حرب مع أوكرانيا

قال الكرملين، اليوم الأحد، إنه لن يسمح أحد باندلاع حرب مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن الحرب الأهلية في أوكرانيا أمر غير مقبول.وأضاف الكرملين، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لم تطلب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تخفيض عدد القوات على الحدود مع أوكرانيا.