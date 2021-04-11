«الزراعة» تنظم دورة تدريبية حول الأمان الحيوي في المزارع والمفرخات

نظم معهد بحوث صحة الحيوان بوزارة الزراعة، ختام الدورة التدريبية بعنوان الآمان الحيوى فى المزارع والمفرخات البحرية، بحضور الدكتور الباسل عبدالله حسن، رئيس مجلس إدارة شركة قناة السويس للاستزراع المائي، واللواء العربي السروي، مستشار رئيس هيئة قناة السويس.وقال الدكتور ممتاز شاهين، مدير معهد صحة الحيوان، إن هذه الدورات التدريبية تأتي بناءً على تكليفات السيد القصير وزير الزراعة بدعم القطاع الصناعى والإنتاجى وتقديم خدمه فنية متميزة وتوجيهات مستمرة لرئيس مركز البحوث الزراعية بالاهتمام بالدور التدريبى والتثقيفى والتقنى فى نشاطات المركز وتنفيذاُ للدور المجتمعى الذى يقوم به معهد بحوث الصحة الحيوانية وبروتوكول التعاون مع شركة قناة السويس للأستزراع المائي.وأشاد شاهين بأهمية التدريب المستمر مع القطاع الإنتاجى والصناعى لرفع كفاءة وبتاء قدرات العاملين فى المجالات المختلفة، موضحا أنه تم تدريب المشتركين فى هذه الدورة على الأمان الحيوى بالمزارع والمفرخات السمكية ودور التغذية الوقائية والعلاجية فى الوقاية وعلاج أمراض الأسماك ودور الجهاز المناعى فى الوقاية من أمراض الأسماك.ومن جهته، قال الدكتور عصام كامل، مدير مركز التدريب والاستشارات بمعهد صحة الحيوان، إن الدورات التدريبية التي ينظمها المعهد تأتي ضمن الخطة التدريبية التى تتبناها شركة قناة السويس للاستزراع المائي بالتعاون مع معهد بحوث الصحة الحيوانية للتدريب المستمر وثقل امكانيات الأطباء البيطريين والمهندسين بمزارع الشركة.وأضاف كامل، أن الدورة التدريبية شارك فيها 15 طبيبا بيطريا ومهندسا زراعيا، واختتمت بمناقشات مع المشاركين بالدورة حول الإجراءات الحديثة للأمان الحيوي في المفرخات وخاصة بالمزارع البحرية ودور العاملين بالمزرعة في تنفيذها.