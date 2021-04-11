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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

بـ6 لغات.. برلماني يطلق «هاشتاج عالمي» لمواجهة التعنت الإثيوبي

الأحد 11/أبريل/2021 - 11:28 ص
المهندس حازم الجندي
المهندس حازم الجندي
أشرف لاشين
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أطلق المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، مساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجي، وسما عالميا بعنوان "ادعموا_حقوق_مصر_المائية"، لمواجهة التعنت الأثيوبي بشأن مفاوضات ملف سد النهضة.

وأعلن الجندي، في بيان له، أن الهاشتاج العالمي والذي تم ترجمته بـ6 لغات أجنبية بمثابة دعوة لجموع المصريين في الداخل والخارج للتفاعل مع قضية سد النهضة ومساندة وطنهم في توضيح مخاطر السد الأثيوبي على الدولة المصرية، وكشف التعنت الإثيوبي أمام الرأى العام العالمي، وتابع، أن المصريين في الخارج بمثابة سفراء للدفاع عن بلدهم.

وجدد المهندس حازم الجندي، دعوته لتشكيل لجنة شعبية لمواجهة التعنت الإثيوبي في مفاوضات ملف سد النهضة، مقترحًا بأن تضم تلك اللجنة جميع وزراء الخارجية والري السابقين المصريين وعدد من رؤساء الأحزاب وخبراء القانون الدولي والعلاقات الإفريقية لبدء مرحلة تحرك دولي واسع لحشد الرأي العام العربي والإفريقي والدولي للضغط على إثيوبيا حتى لا تنفجر الأوضاع بسبب تعنتها في المفاوضات وحتى لا تتسبب في جر المنطقة لحالة من عدم الاستقرار.

وقال الجندي، إن إثيوبيا تواصل تعنتها في استمرار الإجراءات الأحادية من جانبها وصولا إلى اقتراب بدء المرحلة الثانية من ملئ سد النهضة دون أي مراعاة للمصالح المائية لدولتي المصب" مصر والسودان" منتهكة كافة الإتفاقيات والأعراف القانونية.

وأدان عضو الشيوخ، الخطوات الأحادية التي تنتهجها إثيوبيا سعيًا لفرض سياسة الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، لافتا إلى أن نهر النيل يجب أن يكون مصدرا للتعاون والتنمية بين بلدانه وليس مصدرًا للخلافات.

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