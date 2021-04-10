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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي

السبت 10/أبريل/2021 - 09:57 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
الدستور
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تنشر "الدستور" رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي.

ونستعرض لكم خلال التقرير التالى كافة المعلومات عن برنامج تكافل وكرامة، حيث حدد البرنامج عدد من الفئات المستحقة من المواطنين، وفقا لعدد من الشروط يجب توافرها في المتقدم، وهم الأسرة والطفل والمرأة والشباب، والأيتام الذين لاينالون الرعاية من الأب أو الأم، فضلا عن المسنين البالغين من العمر 65 عامًا، وأصحاب العجز، والمرض مزمن الذي يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويتم إثبات المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي. 

ونقدم لكم تفاصيل الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة، حيث يدعم البرنامج الأسر الأكثر فقرا، ومحدودي الدخل، من يستحقون الاستفادة من البرنامج.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي من وزارة التضامن الاجتماعي


لديكم خلال الخطوات الأتية كيفية الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة بالرقم القومي، كما هو موضح بالتالي:

- يجب على المواطنين الدخول على الموقع الإلكترونى لبرنامج تكافل وكرامه، والتابع لوزارة التضامن الإجتماعى من هنا.

- بعد ذلك يدخل المواطنين الرقم القومي لصاحب كارت تكافل وكرامه، والمكون من 14 رقم، والموجود في شهادة الميلاد.

- ثم الضغط على استعلام، وإذا يهدف المواطن تقديم شكوي يضغط على زر تسجيل الشكوي.

شروط برنامج تكافل وكرامة


- الأسرة المتقدمة لبرنامج تكافل وكرامه يجب أن تكون لديها أبناء من حديثي الولادة حتي سن الثمانية عشر عامًا، علي أن يكون الأبناء من سن السادسة لسن الثمانية عشر بمراحل التعليم المختلفة.

- لا يكون الزوج أو الزوجه أو المسن، العاجز يعمل بالحكومة أو القطاع العام أو بالقطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه أو يتقاضى معاش تأمينى أو مساعدة ضمانية.

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- الأفراد المتقدمين للبرنامج من المسنين بعمر يبدأ من 65 عام أو من أصحاب عجز أومرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل ويثبت المرض أو الإعاقة بالفحص الطبي أو من الأيتام الذي لاينالون الرعاية من الأب أوالأم.

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